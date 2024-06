Primark a Genova non prima del 2025, ma per Google Maps è già aperto

Se Genova dovrà attendere almeno fino al 2025 per l'apertura di Primark, c'è chi ha pensato di portarsi avanti registrando la nota catena nel punto in cui dovrà sorgere, al posto dell'ex Rinascente, chiusa alla fine del 2018. Su Google Maps, non sappiamo se per errore o magari per fare uno scherzo alcune settimane fa è stato infatti inserito il futuro Primark come se esistesse già e fosse già aperto.

Anche un centro commerciale può diventare un'attrazione turistica, e così succede che qualche viaggiatore spaesato, a Piccapietra, cellulare alla mano, chieda ai passanti dove si trovi il punto vendita genovese della nota catena, trovandosi davanti solo i locali desolatamente vuoti e abbandonati.

Su Maps c'è infatti chi mette in guardia gli eventuali avventori. Sono infatti comparse diverse recensioni per avvisare che in realtà Primark a Genova ancora non è aperto. "Aprirà nel 2025. Non so chi sia il genio ad aver aperto la pagina del punto vendita prima del negozio..", "È chiuso ragazzi. Non andateci". Tra i recensori c'è chi chiede quando sarà aperto "Perché uno store a Genova sarebbe fantastico" e chi forse si confonde con la Rinascente: "Sembra che sia stato chiuso qualche tempo fa".