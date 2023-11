Il gonfalone di Genova sfila alla parata del Lord Mayor

Il gonfalone di Genova ha sfilato nella celebre e popolarissima parata del Lord Mayor's Show. Su invito del Lord Mayor Michael Mainelli, che sabato 11 novembre ha ricevuto la propria investitura ufficiale e la presentazione pubblica alla città, Genova è la prima città italiana ad aver partecipato alla parata, che si tiene da oltre 800 anni per l'elezione del Lord Mayor della City of London.

Una sfilata di circa tre ore in un circuito di tre miglia, nel cuore della city, che per un giorno si raduna per assistere alla parata di oltre 130 tra float e varie rappresentanze, anche in costumi d'epoca, tra corporazioni, associazioni, università, istituzioni civili e militari, bande e carri.

Sul palco d'onore il sindaco di Genova, Marco Bucci, insieme all'onorevole Susy De Martini, senior consultant del Comune di Genova, e alla consigliera delegata ai rapporti internazionali, Barbara Grosso. "Un momento di grande orgoglio e senso di appartenenza - ha commentato Bucci -. La sfilata di oggi mi ha fatto comprendere ancora una volta quanto il nome di Genova e la nostra storia siano conosciuti e apprezzati a Londra e nel Regno Unito, anche grazie alla storia della nostra bandiera. Sentire ripetere il nome della città durante una sfilata così partecipata e sentita dalla popolazione inglese, vedere come la Bbc abbia raccontato di Genova città del jeans è stata davvero un'emozione unica".

Con un pubblico di circa 300mila persone in strada, su tutto il percorso, la parata è stata seguita anche in diretta televisiva sulla Bbc dove è andato in onda anche un servizio dedicato proprio alla presenza di Genova. Il float di Genova è stato aperto dalle Moto Guzzi, con nove guzzisti provenienti da tutto il Regno Unito, poi il gonfalone tradizionale della città e le bandiere di San Giorgio portate da figuranti in jeans: due simboli delle eccellenze made in Genova, conosciute in tutto il mondo, che hanno attirato la curiosità del pubblico in strada.