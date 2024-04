La goletta Oloferne attracca a Genova

Appuntamento a Genova mercoledì 17 aprile per la tappa al Galata Museo del Mare della goletta Oloferne: l'imbarcazione attraccherà alla Darsena del capoluogo ligure per la terza edizione del progetto dedicato al tema delle migrazioni "Storie Sconfinate" organizzato dai docenti e dagli alunni degli Istituti d'Istruzione Superiore liguri G. Capellini - N. Sauro di La Spezia e F. Liceti di Rapallo.

Oloferne è una goletta in legno varata a Messina nel 1944, comparsa nel 1975 nel film "Il Conte di Montecristo" di David Greene, con Tony Curtis e Richard Chamberlain. Negli anni '90 il Wwf l'ha utilizzata per il monitoraggio dell'ambiente marino e delle coste, e dal 2001 è utilizzata per le attività dall'associazione La Nave di Carta che diffonde la cultura della navigazione a vela come mezzo educativo per i giovani.

Ad accogliere la goletta e gli oltre 150 studenti provenienti dalle scuole partecipanti sarà l'assessore con delega alle Politiche formative Marta Brusoni e il Direttore del Mu.Ma Pierangelo Campodonico.

Dopo la consegna, nel 2023, del Passaporto dell'Umanità che attesta l'impegno di chi lo possiede a rispettare i valori riconosciuti dai giovani come fondamentali per "essere umani" e collocato al termine del percorso "Italiano Anch'io", sezione permanente sull'immigrazione contemporanea in Italia all'interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni al terzo piano del museo, anche quest'anno il Mu.Ma partecipa all'iniziativa di Storie Sconfinate, valorizzando la propria mission di museo dedicato alle migrazioni.

Lunedì 15 aprile la Goletta Oloferne salperà dal Molo Italia di La Spezia alla volta di diversi luoghi del Golfo ligure per diffondere il messaggio di Storie Sconfinate. A partire, con a bordo 10 ragazzi in rappresentanza di tutti gli studenti partecipanti al progetto, sarà un carico molto speciale: tredici "TelaRacconto", stendardi disegnati dai bambini delle scuole primarie del territorio spezzino e raffiguranti storie di migrazione.

A questi se ne aggiungeranno altri sei che verranno raccolti martedì 16 aprile nella tappa a Santa Margherita Ligure, per giungere, il giorno successivo, a Genova, dove verranno ufficialmente consegnati al Galata Museo del Mare che li esporrà nell'atrio di ingresso fino al 5 maggio 2024.

Allo spettacolo musical "Sotto lo stesso cielo" realizzato dai ragazzi del Liceo Coreutico Musicale di Pesaro presso l'auditorium del museo e destinato a tutti gli studenti del progetto, seguirà la cerimonia di consegna dei Teli che vedrà l'intervento dell'assessore Marta Brusoni, del direttore del Mu.Ma Pierangelo Campodonico e della dirigente del Liceo Liceti Sonia Maranci, oltre che di Tarek Brhane, presidente e fondatore del Comitato 3 ottobre e di Vito Fiorino, il pescatore che salvò i naufraghi di Lampedusa il 3 ottobre 2013. La cerimonia rientra nel più ampio programma di "Storie Sconfinate", palinsesto di seminari, laboratori, proiezioni cinematografiche, esibizioni musicali, viaggi simbolici e mostre dedicati alle migrazioni, organizzati dai due istituti superiori di Rapallo e La Spezia e in corso dal 15 al 21 aprile tra La Spezia, Rapallo, Santa Margherita e Genova.