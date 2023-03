Scuola, 'speed debating' per eleggere il vincitore del Genova Global Goals Award

Si è svolta questa mattina, lunedì 6 marzo 2023, a Palazzo Tursi la presentazione di Genova Global Goals Award 2023, il concorso del Comune di Genova organizzato in collaborazione con l'associazione Genova Smart City, che ricompensa le realtà impegnate a rendere la nostra città sempre più smart, green e sostenibile, e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il premio finale sarà rigenerare un bene comune o uno spazio all'interno delle scuole che parteciperanno. Per aderire all'iniziativa ci si potrà iscrivere entro mercoledì 29 marzo. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito genovameravigliosa.com è anche possibile scrivere a investingenova@comune.genova.it.

In questa edizione l'invito a riflettere sul tema della sostenibilità e ad agire per cambiare il mondo non è rivolto soltanto a imprese, start-up, associazioni, università, spin off e singoli che come l'anno scorso gareggeranno tra di loro nella categoria 'Senior', ma anche alle scuole di ogni ordine e grado. Dalle elementari alle superiori gli studenti delle classi genovesi avranno la possibilità di sfidarsi nella categoria 'GenZ' presentando i progetti da loro realizzati o immaginati per rendere più sostenibili le loro scuole e non solo. Per i piccoli delle scuole dell'infanzia è stato invece predisposto un gioco che li introdurrà al tema della sostenibilità e ai 17 Global Goals.

"Il grande successo riscosso dalla prima edizione del Genova Global Goals Award conferma l'importanza di questo riconoscimento - ha detto l'assessore al Marketing territoriale Francesca Corso -. L'amministrazione comunale considera imprescindibili doveri morali lo stimolo e la promozione dello sviluppo sostenibile e questo premio ha il grande valore di gratificare le realtà che impegnano le proprie risorse su questi temi di cittadinanza attiva".

"Premiare interventi ed azioni di sviluppo sostenibile significa attivare più circoli virtuosi all'interno di un territorio particolarmente delicato come il nostro - ha affermato l'assessore Ambiente e transizione ecologica Matteo Campora -. Sin dal nostro insediamento stiamo agendo su più fronti per rendere la Genova del futuro tra le città più smart, green e sostenibili d'Europa, ma per raggiungere gli obiettivi prefissi sono indispensabili la fattiva collaborazione dei singoli cittadini così come i contributi provenienti da aziende, associazioni e istituzioni".

"Un'iniziativa come il Genova Global Goals Award che produce spunti, progetti e interventi sostenibili a favore della collettività merita tutto il successo che sta riscuotendo e il maggior sostegno possibile - ha sottolineato l'assessore alle Politiche dell'istruzione e dei Servizi civici Marta Brusoni -. Inoltre sono particolarmente contenta che questa edizione coinvolga anche le scuole, dalle elementari alle superiori, perché attraverso le prospettive e i punti di vista delle nuove generazioni la nostra società può acquisire ulteriore ricchezza di idee ed energie".

"La nostra Associazione Genova Smart City - ha spiegato la presidente Daniela Ameri - ha voluto fortemente sostenere l’iniziativa del Genova Global Goals Award, in quanto incentiva l’impegno per lo sviluppo sostenibile delle imprese e delle scuole. Come membro della giuria, l’Associazione selezionerà i progetti che meglio incarnano l’impegno di Genova verso il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite".

Il Genova Global Goals Award 2023 si ispira ai 17 Global Goals per lo sviluppo sostenibile, istituiti nel 2015 dalle Nazioni Unite per creare un mondo migliore entro il 2030. Entrambe le categorie potranno presentare progetti immaginati (Dream) e/o già attuati (Reality) che coinvolgano una o più delle 5P dello sviluppo sostenibile:

Persone: 1, 3, 4, 6

Pianeta: 7, 11, 14, 15

Prosperità: 2, 12, 13

Pace: 5, 10, 16

Partnership: 8, 9, 17.

Per ognuna di queste 'P' verranno valutati descrizione del progetto, indicatori raggiunti, replicabilità o fattibilità del progetto. Prima di essere giudicati, i progetti saranno nuovamente suddivisi in due gruppi: quelli immaginati (“Dream”) e/o quelli già attuati (“Reality”). Una giuria composta da rappresentanti di istituzioni, ricerca,?impresa, cultura e Associazione Genova Smart City selezionerà, per entrambe le categorie e per ognuna delle 5P, due progetti tra quelli presentati.

Le premiazioni del Genova Global Goals Award 2023 si svolgeranno nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi martedì 18 aprile, precedute da 'speed debating' di 60 secondi in cui gli autori dei progetti selezionati avranno modo di sfidarsi per difendere la propria iniziativa. Sarà il pubblico presente a decretare i vincitori che verranno simbolicamente premiati con una lanterna stampata in 3D da una start up e potranno realizzare gli interventi di miglioramento di beni comuni offrendo alla cittadinanza un gesto di autentica sostenibilità.

Queste sono le 17 azioni legate agli obiettivi delle Nazioni Unite: