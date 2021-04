“Hanami lilla”, anche a Genova lo spettacolo della fioritura del glicine

Se marzo è il mese della mimosa, aprile è il mese del glicine, e anche in Liguria questa pianta dai meravigliosi fiori violetti e dal profumo inebriante segna l’arrivo della primavera.

Da Castelletto a Nervi passando per Struppa e Pegli, questa bellissima pianta di origine asiatica sono già stati avvistati in diverse zone della città, incantando con il loro colone e il loro profumo: moltissimi gli scatti condivisi sui social da persone che salutano la bella stagione proprio con il glicine, panorami mozzafiato soprattutto con il mare sullo sfondo.

Il glicine a Genova è d’altronde una pianta che spesso fa capolino non solo nei parchi, ma anche nei giardini privati, dove viene fatta “abbarbicare” su cancelli e ringhiere per un colpo d’occhio bellissimo. Il significato simbolico è poi sfaccettato: nel linguaggio dei fiori simboleggia l’amicizia, e secondo un’antica leggenda orientale gli imperatori lo sfruttavano sotto forma di bonsai per donarli alle popolazioni straniere durante i loro viaggi, proprio in segno di amicizia.

Il fiore del glicine è inoltre commestibile, e spesso viene utilizzato sia nelle insalate, crudo (e opportunamente lavato), oppure fritto in pastella.