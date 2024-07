VIDEO| Nuovo regolamento per artisti di strada, la protesta dei buskers

Non sono servite le oltre 3 mila firme che i buskers genovesi avevano raccolto tramite la piattaforma 'Change.org'. Il nuovo regolamento che regolamenta l'arte di strada è stato approvato oggi con una delibera portata in giunta dall'assessore al commercio Paola Bordilli. Un regolamento restrittivo, scritto senza il parere degli artisti di strada che questo pomeriggio si sono riuniti davanti a Tursi per protestare. Con loro i consiglieri comunali Donatella Alfonso (Pd), Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) e Francesca Ghio (Alleanza Verdi e Sinistra)

"Non bisogna basarsi solo su chi si lamenta. - spiega Tatiana Zakharova, portavoce dei buskers genovesi - Sono sette anni che provano a cambiare il nostro regolamento, che ci soddisfa tutti quanti". Tra le novità la divisione in zone tra basso, medio e alto impatto acustico, l'obbligo di esibirsi in postazione che andranno prenotate: "Una cosa inaccettabile perché molti di noi non usano internet, né telefono. Come facciamo con gli artisti stranieri che vengono un solo giorno a Genova?".

Tra coloro che avevano contribuito a scrivere il vecchio regolamento c'è il musicista Aldo De Scalzi, oggi a Tursi per solidarizzare con i buskers: "Non sono un artista di strada e me ne rammarico, perché mi farebbe piacere, - ha dichiarato - quello che non convince è il perché, nessuno sapeva niente. Io ho redatto il vecchio regolamento con Edmondo Romano, consultandomi con tutte le parti, sia con i negozianti che con gli artisti di strada. Questo regolamento invece è stato istituito all'insaputa degli artisti, deciso dal sindaco del fare. Non è però così giusto, bisognerebbe sentire tutte le campane".

Cosa prevede il nuovo regolamento sull'arte di strada

L'esercizio delle arti di strada è interdetto a una distanza inferiore a 5 metri dall'accesso e di 2 metri dal resto del corpo dell'edificio di: immobili pubblici e privati; attività economiche; monumenti e aree o luoghi di particolare rilevanza storico-artistica o ambientale.

Nei provvedimenti di istituzione delle postazioni predeterminate, previo parere della competente polizia locale, la distanza di metri 2 potrà essere disattesa, a salvaguardia della circolazione stradale e degli utenti della strada.

L'esercizio delle arti di strada con emissione sonora è interdetto nelle seguenti aree del territorio cittadino: a una distanza inferiore a 40 metri dal perimetro di luoghi di culto; a una distanza di 30 metri dalle strutture ospedaliere e di degenza; a una distanza di 30 metri da cimiteri, edifici scolastici e universitari e biblioteche nell'orario di apertura.

In prossimità e sotto i portici, porticati, archi, archivolti e gallerie è consentita l'arte di strada di sola bassa emissione sonora, oltre a quella senza nessuna emissione. In ogni postazione, le arti di strada devono essere svolte con una durata della performance pari a un massimo di 60 minuti. La performance dovrà comunque sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta, indipendentemente dall'orario di inizio.

Le arti di strada devono essere realizzate nelle seguenti fasce orarie: esibizioni senza emissioni sonore tra le 10 e le 22; esibizioni con emissioni sonore tra le 10 e le 13, tra le 15 e le 17, tra le 19 e le 22.

Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere orari diversi. Le arti di strada devono essere svolte nella postazione assegnata, per mezzo di modeste attrezzature mobili e nel rispetto: delle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale; della normale circolazione stradale e pedonale; del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati; del mantenimento della pulizia e decoro del suolo; delle infrastrutture e arredi presenti.