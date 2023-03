'Giuseppe Garibaldi Eroe leggendario', il nuovo film della genovese Silvia Monga

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche il nuovo lungometraggio della pluripremiata regista Silvia Monga. Il docufilm dal titolo 'Giuseppe Garibaldi Eroe leggendario' è pronto. Il protagonista è Alessandro Haber, attore pluripremiato vincitore di 5 Nastri d'argento, Globo d'oro, David di Donatello e molti altri.

Il lungometraggio su Giuseppe Garibaldi, vincitore del bando europeo sviluppo regional, è stato realizzato con il contributo di Filse Regione Liguria e il supporto di Genova Liguria Film Commission. Si tratta di un docufilm lungometraggio girato a Genova con parti recitate, interviste inedite e illustrissime.

Per la parte fiction il protagonista è l'attore Alessandro Haber, insieme ad altri attori di fama nazionale. Per quanto riguarda la parte interviste sono state effettuate riprese esclusive con interviste ai nipoti diretti di Giuseppe Garibaldi e in particolare Annita Garibaldi Jallet, Giuseppe Garibaldi, Stefano Canzio, Costanza Ravizza Garibaldi, i quali hanno fornito documentazioni storiche e fotografiche di collezioni private, nonché loro interviste e contributi storici inediti di particolare interesse.

Sono inoltre state effettuate altre interviste a illustri storici italiani, professori universitari Liguri e autorità.

Le riprese sono state girate in buona parte in Liguria, ma pure in Sardegna, Marsala, Milano e Torino. Sono stati ripresi i luoghi dove Garibaldi ha soggiornato in Liguria, in particolare i luoghi di origine con certificati di nozze e battesimo, essendo la madre originaria di Loano e il padre di Chiavari. Riprese al luogo da cui è stata preparata la spedizione dei Mille, il museo Garibaldino e scoglio di Genova Quarto da cui si sono imbarcati i garibaldini.

Riprese anche in tutti i palazzi storici che riguardano Garibaldi, il Museo Mazziniano e Palazzo San Giorgio, e ai maggiori musei Risorgimentali italiani. Il docufilm descrive la personalità di Giuseppe Garibaldi e quelle curiosità non ancora raccontate, aspetti non ancora svelati.

Si tratta di un racconto per immagini che possa far avvicinare le nuove generazioni alla storia, il tutto creato con sfumature leggere, un linguaggio giovanile di animazioni e coinvolgimento. Un racconto del Risorgimento, sogno di un'Italia unita attraverso le gesta di Giuseppe Garibaldi, figura leggendaria.

Sono state aggiunte immagini Teca Rai da 'Il Generale' del maestro Luigi Magni con Franco Nero. Le musiche di 'Giuseppe Garibaldi eroe leggendario' sono del maestro Beppe Carletti/Nomadi, la canzone 'Garibaldi blues' del maestro Bruno Lauzi, il brano musicale del maestro genovese Andrea Bacchetti e la colonna sonora del maestro Cesare Grossi.

La regia del docufilm è della genovese pluripremiata Silvia Monga, famosa a livello internazionale, sceneggiatrice e regista di numerosi film distribuiti nei cinema italiani e esteri, piattaforme streaming e canali Rai. Ha ottenuto il prestigioso e ambitissimo premio San Pietrino d'oro marguttiano, insieme all'illustre attore e regista Massimo Wertmuller.

Monga ha vinto moltissimi prestigiosi festival tra i quali Tulipani di seta nera, Rai Cinema, San Benedetto del Tronto, Cefalù film festival, Luigi Magni e molti altri. All'estero vincitrice a Tokyo, India, Brasile, Svezia per citarne alcuni. Con i suoi film pluripremiati ha fatto conoscere Genova nel mondo.

Molti suoi film sono stati realizzati nella bellissima cornice genovese, nei suoi Borghi e nellle sue creuze, tra i quali 'Dreams il calore dei sogni' distribuito su Prime Video, 'Un antico manoscritto' con Ugo Pagliai e Carola Stagnaro, 'Passi di danza' con Adolfo Margiotta, 'Gocce di Luce' con Giorgio Biavati e Simona Garbarino, tutti distribuiti sui canali Rai Cinema.

'Giuseppe Garibaldi eroe leggendario' è un docufilm che vuole inviare un messaggio pacifico di unione tra i popoli, considerando che viene girato in un periodo delicato. È un lavoro ambizioso che vuole raggiungere un ampio pubblico a partire dai giovani per l'importante tematica riguardante l'unione tra i popoli e la libertà, la personalità dell'uomo Garibaldi, l'Unità d'Italia e il messaggio pacifista, mai così attuale e di fondamentale importanza come in questi periodi. Il film sarà proiettato con una distribuzione a livello italiano e estero.