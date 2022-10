Giulia Ottonello, star di "Amici", lancia il nuovo singolo "Genova"

L'artista genovese Giulia Ottonello - nell'ambito di una trasmissione su White Radio - ha ricordato la sua partecipazione e vittoria ad "Amici 2" di Maria DeFilippi e ha annunciato una canzone che si intitola proprio "Genova".

"Ad Amici è partito tutto. - dice Giulia, classe 1984, ospite a "Whiteissimo" -. È stato il mio debutto in società a livello artistico. All'epoca ero giovanissima, durante le audizioni ero ancora minorenne. L'esperienza quindi è stata molto forte. Un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo non solo dal lato artistico ma anche a livello umano. È stata una grande esperienza che ho fatto dall'inizio alla fine, vincendola". E ancora dichiara: "Per me Amici è stato un inizio. Non ho mai avuto la sensazione di essere arrivata o di essere una grande star".

Il singolo "Genova"

Nella carriera di Giulia Ottonello c'è stato tanto teatro musicale e anche tanta musica. Un percorso che ha portato l'artista, al giorno d'oggi, ad uscire con il nuovo singolo "Genova", brano che aveva presentato ad Amadeus per Sanremo 2022 ma che non fu selezionato. "Ho presentato nel 2022 due brani per il Festival di Sanremo e uno di questi era 'Genova'". Ma cosa rappresenta questo brano per Giulia Ottonello? "Io sono genovese e Genova la porto nel cuore. Ho capito quanto fossi legata a Genova solo quando ho iniziato a viaggiare per lavoro. Genova è una storia d'amore che non finisce bene ma è un pretesto per dichiarare il mio grande affetto nei confronti della città che mi avvolge e mi protegge".

C'è ancora la voglia del Palco di Sanremo? "Nei prossimi mesi - annuncia Giulia - ci saranno delle novità. Io negli anni ho provato diverse volte a partecipare ma non è andata. Sicuramente ci proverò ancora, se riesco anche quest'anno. Mia nonna mi spinge a provare, vedremo".