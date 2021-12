Il Giro d'Italia potrebbe passare su Ponte San Giorgio

L'edizione 2022 del Giro d'Italia avrà ben due tappe in Liguria, di cui una attraverso la costa e le alture genovesi. Il 19 maggio la carovana di ciclisti transiterà dalla Ruta di Camogli, attraverso Recco per poi salire da Sori fino al monte Fasce con discesa a Borgoratti.

Il Comune di Genova sta lavorando per apportare una piccola modifica al tracciato della tappa. Il sindaco Marco Bucci sta dialogando con Rcs, organizzatrice dell'evento, e Aspi per far passare i corridori anche sul nuovo ponte San Giorgio.

La competizione per la maglia rosa transita tradizionalmente su strade provinciali e statali, il passaggio del Giro d'Italia su un'autostrada sarebbe un evento molto raro, mentre sarebbe un'assoluta novità l'attraversamento di un viadotto come il nuovo ponte di Genova.

Un modo per celebrare la nuova opera costruita al posto del viadotto Morandi crollato il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone. Un'idea che per adesso non ha ancora nulla di concreto, ma alla quale stanno lavorando gli uffici del Comune.

Il primo cittadino di Genova ha commentato così questa suggestione:

"Per ora è un'ipotesi, ma speriamo di poterlo confermare molto presto non sarà semplice ma neppure impossibile, io credo che basterà chiudere il tratto di autostrada per qualche ora".

La tappa genovese, che si correrà il giorno precedente alla Sanremo-Cuneo, sarà caraterizzata da numerosi saliscendi: il passo del Bocco, la Ruta di Camogli, il monte Becco e il monte Fasce.

L'inclusione di ponte San Giorgio nel percorso implicherebbe necessariamente un allungamento della tappa di Genova che dovrebbe attraversare il viadotto da ponente verso levante.

I corridori dovrebbero raggiungere prima la sopraelevata e poi proseguire su lungomare Canepa e sulla Guido Rossa per poi entrare in autostrada dallo svincolo di Genova Aeroporto, da qui attraversare il ponte San Giorgio, per uscire al casello di Genova Ovest e terminare la tappa in pieno centro.