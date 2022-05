Tutto pronto per il Giro d'Italia: strade interessate, orari, divieti e modifiche viabilità

Tutto pronto per il Giro d'Italia che oggi, giovedì 19 maggio, arriverà a Genova. Oltre allo spettacolo dei ciclisti in corsa, ci sono alcune cose da ricordare a proposito del percorso perché entrano in vigore divieti e modifiche alla viabilità.

Il percorso

Il passaggio della dodicesima tappa Parma-Genova, all'ingresso nella nostra regione è così strutturato: prima parte in costante ascesa fino a entrare in Liguria dal Passo del Bocco. Veloce discesa su Carasco per entrare in Val Fontanabuona che verrà percorsa verso ovest sempre in leggera ascesa fino a Ferriere dove inizia la salita della Colletta di Boasi.

Discesa su Bargagli e Cavassolo e una volta entrati nel territorio di Genova si scala il breve, ma impegnativo, Valico di Trensasco.

Giunti a Bolzaneto la corsa percorre un breve tratto di autostrada superando il Torrente Polcevera sul nuovo Ponte San Giorgio. Arrivo in centro in leggera ascesa in via XX Settembre. La tappa è di 202 km.

La tappa successiva, la tredicesima, si svolgerà tra Sanremo e Cuneo.

Chiusure autostradali

Di seguito le chiusure in autostrada tra le ore 15.40 e le 17.30 di giovedì 19 maggio:

Sulla A10 Genova-Savona:

sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova. Inoltre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Genova Aeroporto in entrambe le direzioni, verso Genova e Savona.

Sulla A7 Serravalle-Genova:

sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Savona e Genova ovest, verso Genova;

sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona.

Qui i percorsi alternativi.

I divieti e le modifiche alla viabilità

Una lunga lista di divieti e modifiche alla viabilità per l'arrivo della Corsa Rosa a Genova riguarderanno il centro cittadino e non solo. Qui l’elenco completo delle strade attraversate dalla corsa ciclistica - tra cui anche la Sopraelevata - su cui è istituito il divieto di sosta e di fermata. Nelle stesse strade sarà in vigore in divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio previsto.

Inoltre nelle seguenti vie, per esigenze specifiche organizzative dell’area interessata dall’arrivo della tappa, sono prescritti i seguenti provvedimenti:

Via XX Settembre-Piazza De Ferrari, lato monte e ponente (Motivo: Allestimento Area di Arrivo): viene istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di mercoledì 18 maggio; divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 23.00 di giovedì 19 maggio.

Piazza De Ferrari (lato levante) Via Petrarca, Piazza Dante e Via Dante (Area TV Compound e Parcheggio Automezzi Broadcaster): divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di mercoledì 18 maggio; divieto di circolazione dalle ore 20.00 di mercoledì 18 maggio alle ore 23.00 di giovedì 19 maggio, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione.

Piazza della Vittoria (Open Village, Parcheggio Sponsor, Parcheggio Fornitori, Parcheggio Carovana):

-Lato Levante. nell’intera area posteggi motoveicoli;

-Lato Ponente, nel tratto compreso tra intersezione via Cadorna e rampa d’uscita Parking Vittoria, nei posteggi adiacenti i “Vulcani” ed i giardini Arco della Vittoria;

-Strada di collegamento tra lato levante e ponente della Piazza, posteggi motoveicoli lato monte: divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio alle ore 22.00 di giovedì 19 maggio.

Via Brigata Liguria nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Ippolito d’Aste (Parcheggio Bus Squadre): divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio alle ore 08.00 di giovedì 19 maggio; divieto di circolazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di giovedì 19 maggio, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione.

Parcheggio motocicli e ciclomotori tra Via Dante e Via D’Annunzio (tutta l’area di posteggio) (Parcheggio Organizzazione): divieto di sosta e di fermata dalle ore 08.00 di mercoledì 18 maggio alle ore 24.00 di giovedì 19 maggio; divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 20.00 di giovedì 19 maggio, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione.

Piazza Matteotti (Parcheggio Invitati e Quartier Tappa): divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di mercoledì 18 maggio; divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 20.00 di giovedì 19 maggio.

Tratto (post arrivo) tra Piazza De Ferrari, Via Roma e Viale Emanuele Filiberto (Parcheggio Fornitori): divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio alle ore 08.00 di giovedì 19 maggio; divieto di circolazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di giovedì 19 maggio, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione.

Via Canevari, tratto compreso tra intersezione con corso Monte Grappa e Piazza Raggi per il capolinea sostitutivo dei mezzi AMT: divieto di sosta e di fermata dalle ore 00.00 alle ore 23.00 di giovedì 19 maggio.

Via Roccatagliata Ceccardi, entrambi i lati (esigenze tecniche): divieto di sosta e di fermata dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di mercoledì 18 maggio; divieto di circolazione dalle ore 20.00 di mercoledì 18 maggio alle ore 23.00 di giovedì 19 maggio, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione.

Rispetto alle chiusure nell’area limitrofa al traguardo di tappa sono state istituite le seguenti misure compensative:

Via Colombo, fra Via della Gazzella e Via della Consolazione, sarà percorribile in entrambi i sensi;

Via Colombo, fra Via della Gazzella e Via Fiume sarà percorribile in direzione levante, per consentire il percorso ad anello Via Fiume/Via Palmaria/Via della Gazzella/Via Colombo/Via Fiume;

Via XII Ottobre sarà percorribile, a mezzo di un pre-filtro della Polizia Locale all’imbocco di Piazza Corvetto, solo dai residenti ed aventi diritto e sarà confermato il divieto di svolta in Via IV Novembre;

Via Vernazza sarà percorribile a doppio senso per consentire l’accesso al Parcheggio Piccapietra e la manovra di inversione

Viale Brigate Partigiane, carreggiata di ponente, sarà percorribile a doppio senso nel tratto compreso tra via dei Pescatori e Via Brigate di Fanteria (entrambe percorribili in tutti e due i sensi di marcia, e per quest’ultima è istituito il divieto di sosta) per consentire ai veicoli provenienti da via dei Pescatori di accedere a corso Aurelio Saffi.

Viene istituito il divieto di sosta e di fermata, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 13 di mercoledì 18 maggio alle ore 24 di giovedì 19 maggio, e comunque fino a cessate esigenze connesse alla tappa ciclistica del Giro d’Italia, su tutte le strade interessate dal passaggio della corsa.

Nelle stesse strade sarà in vigore in divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio previsto, considerato alla media più alta e riportato nella cronotabella ufficiale fornita dagli organizzatori, fino a 5 minuti dopo il passaggio dell’automezzo riportante il segnale di “Fine Gara Ciclistica”, e comunque in base alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Polizia Locale.

Gli orari di chiusura delle strade per il passaggio della corsa, giovedì 19 maggio, saranno indicativamente: