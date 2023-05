Giro d'Italia: grande festa in Fontanabuona con musica, frittelle e aperitivi

È un ricco calendario di eventi e iniziative quello che hanno organizzato i Comuni della val Fontanabuona, che mercoledì 17 maggio 2023 ospiteranno il passaggio del Giro d'Italia. L'undicesima tappa, che da Camaiore arriverà a Tortona, transiterà a partire dalle 11 attraverso la val Fontanabuona, percorrendo la strada statale 225 e la strada provinciale 77. Di seguito, il dettaglio delle iniziative in programma.

A Moconesi, località Gattorna, in via del Commercio è previsto l'allestimento di un maxischermo, che seguirà la tappa in diretta, una sosta della carovana pubblicitaria del Giro, il dj set di Francesco Fontes, sfide virtuali in bicicletta, esibizioni della scuola Immagine Danza, oltre alla distribuzione di girandole e palloncini rosa per tutti i bambini. Largo anche al concorso 'Moconesi saluta il Giro', per premiare i balconi e le vetrine più belle, e infine 'Aperitivo in rosa', realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova e la presenza dello chef Alessandro Dentone, con distribuzione di focaccia genovese, vino rosé e cocktail analcolico a base di sciroppo di rosa. Durante la giornata, inoltre, saranno organizzate sfide sui rulli con la presenza dell'ex professionista Luca Raggio.

A Cicagna, in piazza Caduti e piazza Garibaldi, presenti punti ristoro in collaborazione con Polisportiva e Pro Loco; verranno inoltre allestiti addobbi per il passaggio della corsa. A Carasco, nella rotonda di piazza Umberto I, è in programma una sosta della carovana, accompagnata da aperitivo in rosa e coreografie.

A San Colombano Certenoli, in piazza dello Sport - Calvari, sarà coinvolto l'Istituto professionale Marsano che presenterà iniziative a tema: la sezione alberghiero preparerà un aperitivo e dolci in rosa, mentre la sezione agraria si occuperà di diverse composizioni floreali. Verrà inoltre allestito un percorso di biciclette per bambini a cura di Freeride Tigullio.

A Lumarzo, in località Ferriere, intrattenimento con Officina Musicale N7, degustazione frittelle e allestimento di addobbi per il passaggio della corsa.