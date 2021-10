Tappa genovese per Giovanni Storti, caffè in via Balbi e riprese all'Aeroporto

Caffè in via Balbi e selfie di rito con il titolare del locale per Giovanni Scarsi.

L'attore in questi giorni si trova a Genova ed è impegnato nelle riprese della commedia "Tutti a bordo" di Luca Miniero. Nei giorni scorsi la troupe era al Porto Antico dove sono state girate alcune scene che hanno coinvolto come comparse anche i militi della Croce Bianca Genovese. A calata Gadda è stato simulato un eliporto ospedaliero e ai Magazzini del cotone è comparsa una scritta “Ospedale Sant’Antonio – Genova”.

Questa mattina le riprese si sono spostate sulla Sopraelevata per girare con i droni Genova dall'alto e infine, mercoledì 20 ottobre, la produzione ha fatto tappa all'Aeroporto Colombo di Genova che, dopo essere stato scelto dalla Casa di Carta per il lancio dell'ultima stagione su Netflix, questa volta ha ospitato cast e crew del film che sarà distribuito da gennaio in sala.