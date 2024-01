Giornata della Memoria, messa in suffragio dei caduti nei lager

Si terrà domenica 21, alle 10.45 presso la chiesa di San Filippo di via Lomellini, la santa messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti.

L’orazione commemorativa sarà tenuta dal presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba: "Sono 17 milioni le vittime dei campi di sterminio: un numero impressionante, difficile da pronunciare senza che il respiro si spezzi. Domenica Genova vuole ricordarle, perché davanti a questa tragedia deve essere fortissimo il legame tra memoria e impegno contro l'indifferenza".

Coltivare la memoria, nelle parole del presidente del consiglio comunale, è una responsabilità della società civile, della politica e delle istituzioni, così come bisogna trasmetterla alle nuove generazioni. Non solo: "È un dovere condannare una narrazione distorta, negazionista, banalizzata dell’Olocausto. La nostra Costituzione ci insegna a opporci alle culture di odio e discriminazione, siano esse fondate sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, il genere, l'orientamento sessuale, l'età o la disabilità. Bisogna educare le nuove generazioni a prendere consapevolezza dei propri diritti e ugualmente delle proprie responsabilità, aiutarle a comprendere il significato della parola 'scelta', a comprendere quale sia l’importanza di essere dalla parte di chi quotidianamente si adopera per la rimozione degli ostacoli che limitano i diritti di libertà altrui".