Giorno della Memoria, le celebrazioni e la consegna delle Medaglie d'Onore

Genova celebra il Giorno della Memoria rinnovando il ricordo della Shoah per commemorare le vittime dell'Olocausto, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei e coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte.

Le celebrazioni hanno inizio alle 10,30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con la cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Marco Bucci, del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, del prefetto di Genova Renato Franceschelli e delle massime autorità civili e militari della provincia. Momento centrale della celebrazione sarà l’orazione ufficiale del consigliere della Comunità Ebraica di Genova Ariel Dello Strologo.

“Il Giorno della Memoria - è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è soprattutto consapevolezza di ciò che non vogliamo mai più essere, è la ferma volontà di condannare ogni forma di violenza e intolleranza. Ma è anche insegnare ai nostri giovani a scegliere con coscienza, senza commettere gli errori del passato, coltivando l’uguaglianza e il rispetto per tutti. Come diceva Primo Levi, un segnalibro della memoria che non dovrà mai essere tolto”.

La consegna delle Medaglie d'Onore

Durante la commemorazione saranno premiati gli studenti degli istituti scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione che hanno partecipato alla XXI edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Verranno inoltre consegnate le Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani militari e civili ed ai familiari dei deceduti che, deportati o internati nei lager nazisti, siano stati destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. L’importante riconoscimento sarà conferito a Domenico Franzone, Lino Rossi, Silvio Schenone, Stanislao Simeone, Pasquale Varlese, Patrizio Vedovati.

Il programma di eventi, iniziato lo scorso 13 gennaio, è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Genova al quale, oltre al Comune e alla Città Metropolitana di Genova, hanno partecipato rappresentanti di Regione Liguria, Comunità Ebraica di Genova, Centro Culturale Primo Levi, ANED Associazione Nazionale ex Deportati, Università degli Studi di Genova, Comando Militare Esercito “Liguria”, Direzione Scolastica Regionale Liguria, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Associazione per l’Amicizia Italia-Israele, Archivio di Stato di Genova e Goethe-Institut Genua.

Il podcast

Nell’anno della sua decima edizione – dedicata al tema della Memoria – il Festival della Comunicazione di Camogli celebra la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. E lo fa, in occasione del Giorno della Memoria 2023, con il podcast speciale e inedito “Il senso della memoria: storie, voci, identità”, che mette assieme i pensieri e le riflessioni originali dei protagonisti del panorama culturale italiano.

Un'iniziativa unica in Italia a cui hanno partecipato con contenuti esclusivi molti amici e ospiti di lungo corso del Festival della Comunicazione, fra cui Furio Colombo, Cinzia Leone, Gherardo Colombo, Mirella Serri, Aldo Cazzullo, Andrea Riccardi, Miguel Gotor, Pietrangelo Buttafuoco, Paolo Crepet, Marcello Flores, Stefano Massini, Federico Fubini, Massimo Recalcati e Roberto Cotroneo. Il podcast è disponibile gratuitamente su www.festivalcomunicazione.it e su www.framecultura.it, oltre che su tutte le principali piattaforme online per l’ascolto

Giorno della Memoria: gli altri appuntamenti

Venerdì 27 gennaio, ore 11-18: Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, Genova.

Mostra “Tracce di memoria”.

EVENTI DELLA RASSEGNA SEGRETE - TRACCE DI MEMORIA. Artisti Alleati in Memoria Della Shoah Xv Ed. A cura di Art Commission i n collaborazione con ILSREC “Raimondo Ricci”, Goethe-Institut Genua, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ANPI, ANED, Aliseo, Festival Internazionale di Poesia di Genova, Comunità Ebraica e Biblioteca Universitaria di Genova, Casa Luzzati, Memoriale della Shoah di Milano, Casa della Memoria di Milano.

Sabato 28 gennaio, ore 18.30: Biblioteca Universitaria, Via Balbi 1/A, Genova.

Concerto “Anna Frank” di Leopoldo Gamberini, con Lilia Gamberini

Eventi a cura della Comunità Ebraica di Genova in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova, l’Associazione Culturale Pasquale Anfossi.

Domenica 29 gennaio

Ore 10-17: Palazzo Ducale, Sala della Società Ligure di Storia Patria, Genova.

Dall’Alba al Tramonto, lettura pubblica integrale del libro “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti edizione La Nave di Teseo. La lettura proseguirà con “Otto ebrei”, racconto contenuto nello stesso volume.

Eventi a cura del Centro Culturale Primo Levi con la collaborazione di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Ore 15: Casa dello Studente, sotterranei dei tormenti, Corso Gastaldi 25, Genova.

“L’eco della Storia” installazione sonora e conferenza

EVENTI DELLA RASSEGNA SEGRETE - TRACCE DI MEMORIA. Artisti Alleati in Memoria Della Shoah Xv Ed. A cura di Art Commission e in collaborazione con ILSREC “Raimondo Ricci”, Goethe-Institut Genua, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ANPI, ANED, Aliseo, Festival Internazionale di Poesia di Genova, Comunità Ebraica e Biblioteca Universitaria di Genova, Casa Luzzati, Memoriale della Shoah di Milano, Casa della Memoria di Milano.

Ore 15,45: Piazza della Memoria, Arenzano località Terralba.

Deposizione di una corona di alloro.

Ore 16: Teatro Grande il Sipario Strappato, Via Marconi 165, Arenzano.

Cerimonia di commemorazione “Dalle Radici culturali all’Identità. Storie, ritratti e tradizioni per proteggere la memoria”. Interviene Ariel Dello Strogolo.

Sino al 29 gennaio, presso la Biblioteca G. Mazzini negli orari di apertura: Mostra bibliografica «Il giorno della memoria tra le pagine dei libri» e letture con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Arenzano.

Eventi a cura di Comunità Ebraica, Accademia Musicale di Arenzano, A.N.P.I. Arenzano, Coro G.B. Chiossone, Donna Oggi Arenzano ODV, Filarmonica di Arenzano, Kunst & Arte, Fondazione Teatro Il Sipario Strappato, Unitre Arenzano Cogoleto, Biblioteca G. Mazzini (Arenzano).

Ore 16.30: Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza, Genova.

Concerto “Musiche di Aldo Finzi” con l’Accademia del Chiostro.

Eventi a cura della Comunità Ebraica di Genova in collaborazione con l’Accademia del Chiostro, Comune di Genova.

Ore 16.30: Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, Genova.

“Nel segno dell’Esilio, poesia e musica nel tempo della diaspora” - Yvan Goll (1891-1950) & Kurt Weill (1900-1950). Esecutori: Robert Tomaello, Coro Pucciarelli (diretto da Lucrezia Crovo), Coro Shlomot (diretto da Laura Dalfino), Piccolo Coro Aldo e Anna Faldi (diretto da Cecilia Cereda), Corale Santa Maria di Bogliasco, Ensemble I Musici (diretti da Nicola Ferrari), Silvia Zambrenti

Evento a cura di Fondazione Giorgio E Lilli Devoto, Associazione Musica&Cultura San Torpete, Goethe - Institut Genua, Associazione Franco Pucciarelli, Liceo Artistico «Emanuele Luzzati» Chiavari, con la collaborazione di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Lunedì 30 gennaio, ore 15.30: Palazzo Doria Spinola, Sala Consiliare Città Metropolitana Genova.

"Genesi dei totalitarismi" - Presentazione atti su “1922-2022. L’Europa a un bivio”. La Conferenza internazionale di Genova del 1922.

Presiede: Giacomo Ronzitti (Presidente ILSREC). Saluti istituzionali: Marco Bucci (Sindaco di Genova), Alessandro Clavarino (Ufficio scolastico regionale per la Liguria). Interventi: Daniela Preda (Direttrice DISPI e Direttrice Comitato scientifico ILSREC), Guido Levi (Condirettore “Storia e Memoria” semestrale ILSREC), Realino Marra (UNIGE- Università di Genova), Giovanni B. Pittaluga (UNIGE- Università di Genova), Eleonora Guasconi (UNIGE- Università di Genova), Anna Lombardi (Ricercatrice ILSREC), partecipanti corso di studio.

Eventi a cura dell’ILSREC - Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci” - in collaborazione con ANED Genova, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova- Dispi, GoetheInstitut Genua, Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Martedì 31 gennaio

Ore 11: Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, Genova.

Presentazione delle “Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola” e consegna ufficiale del testo agli studenti per la diffusione. Evento aperto a tutti, in particolare ai Rappresentanti di tutte le scuole secondarie di 2° grado.

Eventi a cura di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in collaborazione con Consulta Provinciale Studentesca, ANED Genova, Comunità Ebraica di Genova.

Ore 17: Memoriale della Shoah Binario 21, Via Ferrante Aporti 3, Milano.

“Tracce di Memoria”. Racconto per musica e parole di un viaggio senza ritorno con Angela Zapolla al violino e le guide del Memoriale

EVENTI DELLA RASSEGNA SEGRETE - TRACCE DI MEMORIA. Artisti Alleati in Memoria Della Shoah Xv Ed. a cura di Art Commission. In collaborazione con ILSREC “Raimondo Ricci”, Goethe-Institut Genua, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ANPI, ANED, Aliseo, Festival Internazionale di Poesia di Genova, Comunità Ebraica e Biblioteca Universitaria di Genova, Casa Luzzati, Memoriale della Shoah di Milano, Casa della Memoria di Milano.

Consulta qui i prossimi eventi