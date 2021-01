Giorno della Memoria: gli eventi (virtuali) a Genova

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Contrariamente agli altri anni, nel 2021 - causa pandemia di covid - il Giorno della Memoria non verrà celebrato con eventi dal vivo, ma sono state organizzate comunque alcune manifestazioni online per ricordare l'orrore della Shoah e delle deportazioni nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale.

Sui canali online di Palazzo Ducale, il 27, si terrà la lettura integrale di un libro dall'alba al tramonto: quest'anno è la volta de "Il ghetto di Varsavia lotta" di Maerk Edelman. Le letture di un breve brano tratto dal libro saranno montate insieme per dare vita a un reading integrale.

Il Teatro Nazionale di Genova organizza due appuntamenti: il 27 gennaio alle 11,30 Giorgio Scaramuzzino, autore e protagonista di "Razza di Italiani!" dialoga in diretta con gli studenti sui temi affrontati nello spettacolo. Giovedì 28, in streaming, il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore dialoga con il giornalista Gad Lerner sul senso della parola "memoria" in un'epoca in cui vengono a mancare i testimoni diretti, anno dopo anno.

Anche la Lanterna partecipa al Giorno della Memoria illuminandosi di blu: lo spettacolo è visibile anche via web.

Dal 21 al 29 gennaio, infine, la mostra degli artisti alleati in memoria della Shoah viene organizzata online: "Segrete tracce di memoria", allestita nelle antiche carceri della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, sarà visibile su internet.