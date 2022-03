Giornate Fai, il castello Mackenzie è il secondo bene più visitato in tutta Italia

Grande successo a Genova per le Giornate Fai di Primavera, uno dei più importanti eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Lo scorso weekend, centinaia di persone hanno approfittato dell'apertura di luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti della città e li hanno visitati grazie ai volontari Fai, "ciceroni" per l'occasione.

Il castello Mackenzie di Genova in particolare si è rivelato una meta molto ambita diventando il secondo bene visitato in tutta Italia per questa edizione delle Giornate Fai: "Siete stati davvero tantissimi a venirci a trovare - commentano i giovani del Fai Genova su Instagram - 3200 persone pronte a donare per la ripresa della cultura, dell'arte e della vita".

Il castello venne eretto tra il 1893 e il 1905 su progetto dell'architetto Gino Coppedé per conto di Evan Mackenzie, imprenditore e assicuratore scozzese arrivato a Genova da Firenze. Mackenzie, a fine '800, si trasferì dalla Toscana a Genova, dove aprì un'agenzia di assicurazioni che rappresentava alcune importanti compagnie straniere. Il castello, dove dimorò per 27 anni fino alla morte, è pieno di sorprese che fanno balzare i visitatori da un'epoca all'altra: grotte artificiali con tanto di copie della Venere di Milo, stemmi, torri, mura merlate, e tanto altro