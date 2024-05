Giornata della polizia locale: 13 onorificenze e 18 elogi a tutela dei diritti dei più fragili

Più di 230 fascicoli d’indagine, 120 persone indagate per comportamenti persecutori o maltrattamenti consegnate all'autorità giudiziaria, importanti misure cautelari portate all'applicazione, tra cui l'utilizzo del "braccialetto elettronico". Questo il bilancio del Nucleo fasce deboli della polizia locale di Genova che oggi (3 maggio) in occasione della Giornata regionale della polizia locale, è stato premiato per l'attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, agli atti persecutori e ai maltrattamenti in famiglia svolta durante i suoi primi mesi di vita. Tra i membri del Nucleo Fasce Deboli il riconoscimento è andato al primo commissario Emiliano Anania, il commissario Elisa Frau, il vice commissario Sonia Gazzolo, l’agente Scelto Roberto Siddi e l’agente Aurora Tornabene.

In totale,13 onorificenze agli agenti della polizia locale e 18 elogi a tutela dei diritti dei disabili sono stati consegnati durante la cerimonia di consegna che si è svolta in piazza De Ferrari. La giornata, istituita nel 2018, è nata con l’intenzione di valorizzare ogni anno il lavoro degli agenti che si impegnano a garantire la sicurezza urbana e il decoro della città. “La sicurezza nelle nostre città è propedeutica alla crescita, allo sviluppo e alla convivenza civile – ha spiegaro il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Credo che l’integrazione tra i vari corpi e il lavoro fatto in questi anni per costruire un sistema di sicurezza a 360 gradi, che va dalla videosorveglianza alle pattuglie congiunte, sia di grande rilevanza, anche se spesso si dà per scontato".

Alla cerimonia di consegna svoltasi in piazza De Ferrari, dove sono state sventolate le bandiere dei corpi della polizia locale e il picchetto d’onore è stato passato in rassegna, oltre a Toti hanno partecipato anche il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e l’assessore alla Sicurezza Alessio Piana. “Abbiamo deciso di far convergere all’interno della stessa cerimonia la consegna degli elogi a quegli agenti che hanno saputo garantire i diritti dei più fragili – ha sottolineato Piana – Un ulteriore segnale di attenzione verso chi, con il proprio lavoro, permette ai meno fortunati di vivere quotidianamente alla pari”. Tra i comportamenti attuati nella tutela dei diritti delle persone diversamente abili, c’è stata un’attenzione particolare al corretto utilizzo del Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), ai posteggi dedicati, agli attraversamenti pedonali accessibili.

Come anticipato, sono stati diciotto gli elogi consegnati in Liguria decisi dalla Consulta Regionale Handicap: 2 per il Comando di polizia locale di Genova (assistente Eros Zanini, Sovrintendente Capo Ugo Forcieri), 3 per il Comando di polizia locale di Chiavari (Ag. Francesco Longinotti, Ag. Alessio Perego, Ag. Andrea Tridico), 3 per Sanremo (Ag. Federica Giorlando, Ag. Francesca Londri, Ag. Scelto Giancarlo Savini Lunghi Gatti), 6 per Savona (Ag. Davide Boagno, Ag. Federico Lanfranconi, Ag. Daniele Mandirola, Ag. Fabrizio Tripodi, Ag. Silvia Venturino, Ag. Emanuele Vitiello), 4 per La Spezia (Ag. Andrea Casto, Ag. Valentina Figoli, Ag. Luca Paradisi, Ag. Lorenzo Sansica).