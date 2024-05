Giornata mondiale per l'igiene delle mani: le iniziative

Sono programmate in tutta la Liguria diverse iniziative in occasione della giornata mondiale per l’igiene delle mani, in programma domenica 5 maggio. "Condividere le conoscenze sul lavaggio delle mani - spiega Andrea Orsi, professore associato Dipartimento di scienze della salute Università di Genova - è fondamentale perché aiuta a fermare la diffusione dei germi nocivi nell'ambito sanitario. L'igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno: da una ricerca condotta dall’Oecd emerge che, in 34 paesi dell’Oecd e dell'Ue/See, investire 1 dollaro per migliorare l'igiene delle mani negli ambienti sanitari porta a un ritorno economico di circa 24,6 dollari".

Le iniziative tra Genova e provincia

Asl 3 attiverà due infopoint venerdì 3 maggio nelle Stazioni di Genova Brignole e Genova Principe in collaborazione con Grandi Stazioni Retail in occasione della Giornata Mondiale per l'Igiene delle Mani:

dalle 9 alle 12 nell’atrio della stazione Genova Piazza Principe

dalle 14 alle 17 nell’atrio della stazione Genova Brignole

Gli esperti del gruppo operativo del Comitato sulle Infezioni ospedaliere presso l'Asl3 saranno disponibili per fornire consigli pratici e spiegare alcune semplici regole riguardanti l'igiene corretta delle mani. Durante l'evento informativo sarà possibile partecipare a test interattivi per verificare se si sta eseguendo correttamente l'igiene delle mani e per valutare il livello di pulizia del proprio cellulare.

Per informazioni: mail comunicazioneasl3@asl3.liguria.it , tel. 010 849 7408/7819 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17).

"La Salute nelle nostre Mani: approccio one health" è invece il titolo dell'evento formativo che avrà luogo venerdì 10 maggio 2024 presso l’Hotel Grande Albergo Via V. Veneto, 2 - Sestri Levante, organizzato in Asl 4 e finalizzato alla condivisione delle tematiche di rilevanza, fornendo la conoscenza e la trasversalità del fenomeno della residetnza agli antibiotici, attraverso la valorizzazione di tutti settori coinvolti e la partecipazione con professionisti e cittadinanza. Inoltre, grazie all’innovazione digitale all'interno dei reparti, in occasione del 5 maggio verrà intensificata l’adesione alla rilevazione delle opportunità all’igiene delle mani, da parte dei referenti infermieri di ogni singola Struttura, mediante l'app “speedy audit”.

A partire dalla prima settimana del mese di maggio inoltre, sono stati organizzati, presso le singole strutture, incontri formativi condotti dai Referenti infermieri delle infezioni ospedaliere, per diffondere e implementare il documento creato nel percorso formativo a loro dedicato, sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Tutti i reparti degenziali, infine, saranno coinvolti nella campagna informativa dell'OMS nella creazione di tools utili alla divulgazione e promozione della corretta igiene della mani a operatori, pazienti e caregivers, per garantire cure sanitarie efficaci e sicure..

San Martino

Saranno presenti, lunedì 6 maggio 2024, nell’atrio del padiglione Monoblocco e nell’atrio del palazzo amministrazione, dalle ore 9 alle ore 12, due punti informativi rivolti all'utenza e agli operatori sanitari, organizzati dall'Unità Operativa Igiene e dotati di box pedagogici per verificare la corretta procedura di igiene delle mani.

Galliera

L’Ospedale Galliera ha organizzato per il 7 maggio il corso 'Igiene delle mani strategie e pratiche essenziali per la prevenzione delle infezioni: garantire la salute e la sicurezza.