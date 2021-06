VIDEO | Giornata mondiale del donatore di sangue, anche Spiderman lancia un appello

Il 14 giugno, come ogni anno, viene festeggiata in tutto il pianeta, su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la giornata del donatore di sangue. Una giornata importante per sottolineare la necessità di sangue ed emoderivati sicuri, disponibili in quantità adeguata, e per ringraziare chi dona e quindi contribuisce a salvare la vita di molti pazienti. Tra i tanti appelli alla donazione anche quello realizzato dall'Associazione Ligure Thalassemici, che ha preso in prestito il mitico Spiderman per chiedere a tutti i cittadini di dare il proprio contributo diventando dei veri e propri "supereroi".

Sull'importanza della giornata è intervenuto il dottor Giovanni Imberciadori, direttore del Servizio di Immunoematologia e trasfusionale del Galliera, che ha spiegato: «Con questo significativo atto il donatore può concretamente aiutare le persone, che in un certo momento della loro vita hanno necessità trasfusionali e quindi bisogno di sangue a causa, per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico. Allo stesso tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del sangue può essere considerato anche un momento di medicina preventiva per il donatore. Colgo quindi l’occasione per ricordare a tutti di avvicinarsi alla donazione e di informare i propri amici che esiste questa possibilità. Ciò diventa particolarmente importante anche in vista della stagione estiva che da sempre rappresenta un momento di grande criticità».

Presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale del Galliera oggi, per tutti i donatori, è stato allestito un piccolo rinfresco nel rispetto delle norme anti Covid. In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue è anche possibile iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

Anche l'Avis attraverso un comunicato ha celebrato la giornata mondiale del donatore di sangue: «Il tema scelto per il 2021 è "Keep the world beating". L'Italia era già stata scelta lo scorso anno per ospitare l'evento globale, poi rimandato a causa del covid, quest'anno, per ulteriore sicurezza, le manifestazioni si svolgeranno solo on-line. L'ultimo anno è stato molto complicato a causa della pandemia, ma le difficoltà del sistema sanitario hanno visto, tra gli altri, il supporto dei donatori di sangue. Supporto che non è mai venuto meno eha permesso, pur nell'emergenza sanitaria, di continuare a garantire sangue e plasma per i malati. Accanto ai Donatori che sono l'ultimo anello della catena di solidarietà sono state sempre presenti le Associazioni dei Donatori, come Avis, i loro collaboratori e volontari che hanno permesso di tenere aperte in sicurezza le sedi, continuare a fare promozione ed una corretta informazione. Un sistema che, insieme ai trasfusionisti ed ai Sistemi Trasfusionali ha permesso al mondo, come recita lo slogan, di continuare a battere, così come, grazie alle trasfusioni, il cuore di numerosi malati. In questi giorni è stato segnalato un calo delle scorte di sangue, si chiede a tutti la massima collaborazione. Il 14 giugno è un giorno speciale per ringraziare i donatori di sangue ed il gesto della donazione per aiutare gli altri, un'occasione per ricordare ai cittadini l'importanza del dono del sangue ed invitare chi è in buona salute a donare. Un'opportunità per sottolineare a tutti, comprese le Istituzioni, la necessità di compartecipazione al raggiungimento di un obiettivo condiviso sovra-regionale di salute pubblica dove ognuno è chiamato a fare la propria parte, non solo il 14 giugno, ma tutti i giorni dell'anno».

A celebrare la Giornata Mondiale del Donatore anche Fidas Genova che, sui propri social, ha ringraziato tutti i donatori, grazie ai quali ogni giorno si garantisce il diritto alla salute: «Perché le persone sono il Dono».