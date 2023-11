Aids, due giornate di incontri e dibattiti

In occasione del Wad, il World Aids day 2023, Anlaids Liguria organizza a Genova due giornate di incontri e dibattiti per ricordare l'importanza della prevenzione e denunciare ancora una volta lo stigma sul tema hiv. Con approfondimenti sul tema della salute sessuale, tenuti da professionisti del settore, e con momenti di intrattenimento come spettacolo di stand-up comedy e un dj set, le giornate di venerdì 1 e sabato 2 dicembre saranno interamente dedicate al tema dell'Hiv e della prevenzione.

L'evento è organizzato anche grazie alla collaborazione di associazioni e reti del territorio come il Ceis di Genova, l'ospedale Evangelico Internazionale, l'Unità di Strada, il Coordinamento Liguria Rainbow, Edusex, Nassa Rapallo, il Sindacato degli Studenti di Medicina, che, con il loro lavoro di sensibilizzazione, contribuiscono a contrastare violenza e discriminazioni.

"Anlaids Liguria vuole quest'anno celebrare la giornata internazionale contro l'Aids con due serate dedicate alla salute sessuale per sottolineare quanto sia importante prendersi cura anche di questo aspetto della propria salute. Purtroppo, i dati ci dicono che le diagnosi tardive di infezione di hiv sono in costante crescita in Italia e ciò significa che tanto lavoro si deve portare avanti per far comprendere alle persone l'importanza della prevenzione e della sieroconsapevolezza. Cercheremo di farlo venerdì sera ai Giardini Luzzati con competenza e, perché no, leggerezza, coinvolgendo oltre ai medici e agli operatori con cui collaboriamo da anni anche un attivista hiv+ e attore di stand-up commedy. Sabato sera ci dedicheremo, insieme alle altre associazioni attive sul territorio con cui lavoriamo, a uno dei motivi per cui le buone pratiche di salute sessuale stentano a prendere campo nella nostra società: lo stigma della malattia, dell'infezione, che genera paura in chi lo subisce e violenza in chi lo esercita. Insieme, sabato, cercheremo soluzioni", ha spiegato Maria Viscoli, componete del consiglio direttivo di Anlaids Liguria e nazionale.

Gli appuntamenti

Una buona informazione e conoscenza può permetterci di abbattere le barriere. Per questo, venerdì 1 dicembre, dopo il saluto introduttivo alle 18 di Beppe Costa, presidente Anlaids sezione regionale ligure OdV, si terrà l'evento Che cos'è la salute sessuale: prevenzione, sieroconsapevolezza, PrEP e non solo. Interverranno il dottor Emanuele Pontali, direttore S.C. Malattie Infettive Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; la dottoressa Allegra Ferrari, medica e ricercatrice, specializzanda in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di Genova e la dottoressa Gloria Notore, educatrice professionale, responsabile del checkpoint Ioc'entro di Anlaids (ore 18.15, presso l'area archeologica dei Giardini Luzzati). A moderare questo appuntamento interverranno Maria Viscoli, Anlaids sezione regionale ligure OdV, e Marco Fiorello, coordinamento Liguria Rainbow.

A seguire, lo spettacolo di stand-up comedy di Danilo Caiano, regista, attore e attivista hiv+. In chiusura alle 21 il dj set di 5how (nell’area archeologica dei Giardini Luzzati).

Nella serata di sabato 2 dicembre, invece, si terrà un momento di dibattito con la rete delle associazioni che durante tutto l'anno lavorano per superare i pregiudizi. Uniti contro lo stigma è infatti il titolo dell'incontro, che alle 18 presso l'area archeologica dei Giardini Luzzati vedrà la partecipazione di Ceis Genova; Ospedale Evangelico Internazionale; Coordinamento Liguria Rainbow; Unità di strada riduzione del danno; Unità di strada vittime di strada; Edusex; Nassa Rapallo; Sism (Sindacato degli Studenti di Medicina).