Genova celebra la Giornata della Memoria 2024 con un calendario ricco di eventi

Sabato 27 gennaio è il Giorno della Memoria, la giornata scelta per ricordare le vittime dell’Olocausto a opera dei nazifascisti. Anche a Genova si è reso omaggio alla ricorrenza: venerdì 26 gennaio si è tenuta la cerimonia ufficiale a Palazzo Ducale in cui sono state consegnate le medaglie d’onore del presidente della Repubblica ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e sono state premiate le scuole. Nel corso del fine settimana e per tutto febbraio sono però previste altre iniziative.

Domenica 28 gennaio, a partire dalle 16 nel palazzo della Prefettura il convegno “1943 – 7 ottobre 2023 il ruolo della donna ebrea e d’Israele per la rinascita e la speranza”. Parteciperanno Bruno Gazzo, presidente nazionale Federazione Associazioni Italia-Israele; Angelica Edna Calò, insegnante, educatrice, formatrice, regista, scrittrice, fondatrice e direttrice artistica della Fondazione Beresheet LaShalom; Carlotta Morgana, giornalista; Orith Youdovich, fotografa, curatrice di mostre e giornalista.

Sempre domenica 28 gennaio, alle 16,30, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale è previsto “PERNONDIMENTICARE2024* come potremo noi cantare – voci dal silenzio, Mise-en-voix del poema Exodus di Benjamin Fondane (tradotto dalla Fondazione Devoto), musiche corali di Arnold Schönberg (rielaborate da Filippo Tatulli), Gideon Klein, Viktor Ullmann e Ilse Weber. Ancora, alle 18, al Teatro della Tosse il concerto “La ragazza con la fisarmonica” Esther Béjerano e l’orchestra di Auschwitz.

Lunedì 29 gennaio alle 17 nella Sala dei Chierici, Biblioteca Berio, nell’ambito della mostra Segrete – Tracce di Memoria verrà presentato il libro di Andrea Vitello “Il nazista che salvò gli ebrei. Storie di coraggio e solidarietà in Danimarca”. Alle 21 al cinema Nickelodeon, proiezione del film di Giorgio Diritti: “Lubo. La persecuzione degli Zingari negli anni della Seconda Guerra Mondiale”.

Martedì 30 gennaio alle 15.30 nella Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova, Palazzo Doria Spinola, presentazione del libro “Caccia ai nazisti” di Marco De Paolis. Alle 17 nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale, conferenza con Daniele Susini “La Resistenza ebraica in Europa”. Alle 17.45 nella Sala Borlandi, invece, presentazione del volume “Ebrei in camicia rossa”, Mondo ebraico e tradizione garibaldina fra Risorgimento e Resistenza a cura di Eva Cecchinato, Federico Goddi, Andrea Spicciarelli, Matteo Stefanori.

Giovedì 1 febbraio alle 18 alla Casa Luzzati di Ducale, nell’ambito della mostra Segrete – Tracce di Memoria, si terrà un incontro con Sergio Noberini dal titolo “Note per una biografia: Emanuele Luzzati”.

Lunedì 5 febbraio alle 18 nella Sala Dogana di Palazzo Ducale, nell’ambito della mostra Segrete – Tracce di Memoria, l’incontro “Poesia e Memoria” a cura di Claudio Pozzani e Barbara Garassino con Maurizio Cucchi, Cristina Dotto, Massimo Morasso, Paolo Piccardo e Gianfranco Tizzoni

Mercoledì 14 febbraio alle 17.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la conferenza di Fabrizio Gatti del CDEC “Ritorno dell’antisemitismo in Europa e in Italia”. Giovedì 15 alle 16.30 nell’Archivio di Stato di via di Santa Chiara 28R, conferenza di Carlo Stiaccini e Bartolomeo Berto Solari “Salvato sul confine. Storia minima dell’archivio di una famiglia vittima della persecuzione antiebraica”

Lunedì 26 febbraio alle 17.30, infine, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, presentazione del libro di Mara Iosi “Rome, 16 October 1943: History, Memory, Literature”