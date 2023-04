"Giornata del mare": giovani studenti premiati dal ministro Valditara a Genova

Settecento studenti provenienti da tutta Italia hanno celebrato la giornata del mare al Porto Antico di Genova, oggi ai Magazzini del Cotone. Per l'occasione, sono stati premiati anche i giovani vincitori del concorso "La Cittadinanza del Mare" di fronte al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Da loro - dice il sindaco Marco Bucci -un messaggio importante, la tutela degli oceani come tema di primaria importanza: il futuro è nelle mani dei nostri ragazzi".

Alla “Giornata del Mare” hanno preso parte anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore al Turismo Augusto Sartori e - in occasione di una tavola rotonda - anche Valditara, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone.

“Per la Liguria il mare è fondamentale - dice Toti -. Siamo i primi per Pil legato all’economia del mare e in termini di capacità di formazione sulle nuove professionalità in questo settore abbiamo diversi record nazionali, come il numero di Bandiere Blu ottenute, la quantità di merci scaricate e di passeggeri in arrivo nei nostri porti. Pensiamo anche all’importanza della Liguria nel settore della nautica da diporto, sia in termini di produzione che di posti barca, oltre alla prestigiosa presenza del Salone Nautico. La Liguria è quindi in prima linea per massimizzare questa risorsa straordinaria. Per questo occorre investire e formare nuove professionalità anche in vista della grande sfida della transizione ecologica che coinvolge l’economia del mare, in modo che non si trasformi in una battaglia tra progresso e sostenibilità”.