Giorgia e il daino: un'amicizia speciale nel parco di Voltri

È la storia di un'amicizia speciale, sviluppatasi nel tempo e vincendo la diffidenza, quella tra Giorgia, addetta Aster, e uno dei daini di Villa Duchessa di Galliera a Voltri.

Il daino "innamorato" non perde l'occasione per essere quotidianamente coccolato dalla sua amica che si prende cura da anni della celebre colonia ospitata nel parco del ponente, insieme ai suoi tre colleghi.

I daini, ospitati nella villa fin già dai primi anni '60, sono capi provenienti dalla tenuta presidenziale di San Rossore, in provincia di Pisa: si tratta di esemplari nati e cresciuti in stato di cattività, estremamente confidenti con l’uomo.

La squadra Aster del Settore Verde - di cui fa parte anche Giorgia - si prende cura degli animali creature da oltre vent’anni, a tutela del loro benessere e della loro incolumità, curandone l’alimentazione e lo stato di salute tramite visite veterinarie specialistiche a carattere periodico.

Il luogo destinato al loro pascolo è costituito da un’ampia e verdeggiante conca prativa, suddivisa in due recinti usati in alternanza per garantire la ricrescita dell’erba: "Quasi un balcone privilegiatissimo sul mare, bordato, ai margini, da fresca macchia mediterranea. Un autentico paradiso, insomma, che negli anni è diventato meta prediletta di grandi e piccini in visita al parco" spiega Aster sui suoi canali social.

E a proposito, l'azienda ricorda ai visitatori che per quanto i daini siano abituati al contatto umano, è necessario approcciarsi al recinto con attenzione e debito rispetto. Chi ha cani, inoltre, deve rigorosamente tenerli al guinzaglio, per non causare reazioni inattese o scomposte da parte di uno o più esemplari del branco: "In natura non si dimentica mai chi è preda e chi è predatore, anche con una rete di mezzo".