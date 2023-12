Arriva il gioco dell'oca ambientato a Santa Margherita Ligure

Il percorso del gioco dell'oca sono le strade di Santa Margherita Ligure, un modo per invogliare bambini (e genitori) ad andare a scoprire dal vivo la cittadina di riviera con i suoi monumenti e luoghi storici.

È questa la filosofia alla base del regalo dell'amministrazione comunale ai bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: il gioco dell'oca ambientato a Santa Margherita è uno strumento che, attraverso le caselle (in tutto 60) di questo speciale tabellone, i bambini potranno imparare a conoscere meglio la propria città, dato che il percorso toccherà idealmente tutti i punti e i luoghi "culturali" più significativi di Santa Margherita Ligure: dal centro storico al lungomare, dalle chiese ai monumenti, dai musei alle sale espositive, con una particolare segnalazione per quelli dedicati dall'Unicef ai più piccoli.

E le pedine? Ogni partecipante al gioco dell’oca potrà muoversi lungo il percorso usando un tondino di carta che riproduce il volto di uno dei personaggi storici legati a Santa Margherita Ligure: Giulia Centurione, Guglielmo Marconi, Vittorio Rossi, Camillo Sbarbaro e Il Pirata Dragut.

"In un’epoca in cui i giochi sono per lo più elettronici - dichiarano il sindaco Paolo Donadoni e l’assessora Beatrice Tassara - siamo felici di mettere in mano ai nostri bambini e ai nostri ragazzi un gioco tradizionale che consenta di conoscere i percorsi culturali di Santa Margherita Ligure, riqualificati o costruiti con perseveranza negli anni e ora disponibili a beneficio di tutti".

Il gioco è stato realizzato graficamente e stampato dalla casa editrice Sagep di Genova, con cui hanno collaborato i servizi bibliotecari e l’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure.