Centro storico, l'info point della Gigi Ghirotti Onlus nel fondo sequestrato ai Canfarotta

Si trova al 97 rosso di via Canneto il Lungo, e offre servizi di assistenza sanitaria, sull’accesso all’assistenza domiciliare e in hospice, testamento biologico

Da bene a disposizione della criminalità organizzata a presidio territoriale in cui dare informazioni sui servizi di assistenza sanitaria, sull’accesso all’assistenza domiciliare e in hospice, sul testamento biologico, e ancora su come diventare volontari dell’associazioni e fare donazioni.

Al 97 rosso di via Canneto il Lungo, in uno dei fondi sequestrati al clan Canfarotta in centro storico, è arrivata la Gigi Ghirotti Onlus, tra le associazioni del terzo settore che hanno ottenuto l’assegnazione di un immobile - tra i 44 trasferiti dall’Agenzia per i beni confiscati al patrimonio comunale dei “beni Canfarotta” - partecipando al bando a maggio 2019 del Comune di Genova.

Dal 23 febbraio, il Point, il primo della Gigi Ghirotti nel centro storico di Genova, sarà aperto da martedì a venerdì (dalle 10.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 19) e di sabato (dalle 10.30 alle 14). All’interno i volontari dell’associazione, punto di riferimento per la cittadinanza sui servizi di terapia del dolore e cure palliative nel territorio della Asl 3 genovese, offriranno informazioni sui servizi della Gigi Ghirotti.

«Siamo convinti di poter illuminare un punto della città che si era spento, di poter offrire con un’informazione chiara e professionale un servizio a quei cittadini che nel centro storico vivono, ma anche a chi lo frequenta per motivi di lavoro o di svago - ha detto detto il fondatore della Gigi Ghirotti, Franco Henriquet - La nostra associazione è, fin dalla propria fondazione, impegnata a essere presente con progetti collaborativi nel sociale, prendendosi cura delle persone più fragili, cercando ogni opportunità che ci avvicini sempre di più a chi ha bisogno di risposte e di informazioni per l’accesso ai servizi”.

«La presenza della Gigi Ghirotti è un valore aggiunto al piano di rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico, un elemento fondamentale nella presenza del mondo dell’associazionismo più vicino ai bisogni dei cittadini in difficoltà - ha detto l’assessore al Centro Storico, Paola Bordilli - Siamo molto orgogliosi che l’associazione del professor Henriquet abbia deciso di aprire uno sportello nel cuore dei caruggi, in un immobile che, dopo la confisca alla criminalità organizzata, diventerà un prezioso punto di riferimento per i cittadini».

Oltre all’Infopoint della Gigi Ghirotti, negli immobili confiscati si è già insediata una ciclofficina in vico chiuso degli Eroi e a breve saranno aperte due attività commerciali nell’ambito del progetto sociale parrocchia delle Vigne in vico Mele e vico dei Fregoso, un’area di divulgazione delle nuove realtà turistiche del sestiere di Prè e una web radio sempre in via Prè. Tra i progetti previsti anche: un appartamento per l’ospitalità per brevi periodi dei padri separati in vico dei Cannoni e uno per l’accoglienza dei genitori dei bambini ricoverati al Gaslini in vico Pepe, 20 alloggi di social housing, 8 strutture ricettive diffuse gestite da personale di categorie svantaggiate.

Regione Liguria, con delibera di giunta n. 236 del 2019, ha stanziato 500 mila euro in favore del Comune di Genova a sostegno degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sui 44 immobili provenienti dalla confisca “Canfarotta” acquisiti al civico patrimonio. Il contributo sosterrà gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria già effettuati o in corso di realizzazione a cura delle stesse associazioni concessionarie ai quali verranno rimborsate le relative spese.