'Noi siamo pace': l'iniziativa contro tutte le guerre di commercianti e residenti di via del Campo

L'idea è quella di dire tutti insieme no alla guerra e ricordare che uomini e donne che vivono il centro storico sono persone di pace, lontane anni luce dalla minoranza che governa il mondo e decide per tutti. Ma l'iniziativa 'Noi siamo pace', quarantuno gigantografie appese in via del Campo, rappresenta anche il senso di aggregazione e di comunità che si respira passeggiando nel melting pot dei vicoli.

È questo lo spirito con cui Luca Borzani e Christian Spadarotto hanno deciso di 'invadere' la via tanto cara ai residenti, ma anche ai turisti incuriositi che come in un pellegrinaggio ripercorrono i poco più di cento metri cantati da De André, dove più o meno a metà si può ammirare il bassorilievo dedicato al cantautore e visitare il museo 'Via del Campo 29 Rosso' animato dall'infaticabile Laura Monferdini.

“L'idea – racconta Spadarotto a Genova Today – è quella di trasmettere un messaggio univoco, portato da persone di nazionalità diverse capaci di vivere in pace; manifestare contro ogni guerra e contro ogni violenza”.

Le gigantografie mostrano i volti di chi vive la via, sono state realizzate dall'associazione fotografica Sacs e meteo permettendo resteranno appese per circa un mese. “Siamo davvero soddisfatti perché in due giorni l'iniziativa ha riscosso davvero un ottimo successo. Oltre a quello di pace c'è chi ci vede dei sotto messaggi legati al luogo in cui viviamo e alle sue condizioni. 'Noi siamo pace' rappresenta le diversità che possono essere un bene, ma anche le problematiche, perché non tutto è rosa e fiori, ma questa comunità ha voglia di superarle”.

“In via del Campo, forse più che in altri luoghi, c'è aggregazione – aggiunge Spadarotto – e questa è una cosa che stiamo curando. Qui si possono fare cose incredibili, purtroppo siamo una generazione di frustrati che perde lucidità rispetto alle cose importanti. Da qui nasce la nostra idea di manifestare contro la guerra, contro tutte le guerre”.

Il senso di aggregazione e comunità via del Campo lo ha espresso più volte, l'ultima a ottobre con la cena dei residenti, nata in sordina, con una ventina di tavoli apparecchiati, diventata poi un'invasione, anche in quel caso pacifica, con centinaia di partecipanti. Quest'anno si replica, il 25 maggio prossimo, però questa volta la cena non riguarderà solo la via, ma tutto il centro storico, dalla Commenda di Pre' a San Giorgio.

“Questo progetto – ha scritto Spadarotto su Facebook - è stato realizzato grazie all'impegno offerto da molte persone. Ringraziamo l'Associazione fotografica Sacs per i meravigliosi scatti, Lab Photo Service per le stampe, Cristiana Falavigna per l'ideazione grafica, Gaia Leandri per il montaggio video. Ringraziamo Il Laboratorio coop sociale e Bam strategie culturali Bologna per aver sostenuto le spese d'acquisto dei materiali. E infine ringraziamo Ivano Fossati per la magia di questa poesia senza tempo che accompagna il nostro messaggio che dal cuore del Centro Storico di Genova ci auguriamo possa arrivare molto lontano”.