Giardini di Quinto, in arrivo una palestra gratis all’aperto e con vista mare

Anche i giardini di Quinto avranno una palestra all' aperto gratuita. Lo ha annunciato il vicepresidente del municipio VII Levante, Federico Bogliolo, con un post sui social cavalcando uno dei trend più apprezzati del momento.

Soltanto martedì scorso sono stati inaugurati una postazione fitness e tre percorsi ginnici al Porto Antico, e già da anni sono in funzione, ad esempio, quella del municipio bassa Valbisagno in via del Camoscio a Marassi e del Peralto.

Prospettiva ben accolta quella delle palestre a cielo aperto, soprattutto in questo periodo di covid, quando gli assembramenti al chiuso destano qualche preoccupazione in più.

L'ordine per la "sala" attrezzi vista mare a Quinto è partito, conferma Bogliolo, in piazzale Carristi d'Italia arriveranno attrezzi e una struttura per la ginnastica e il corpo libero. Tutto gratis sia per i cittadini sia per le associazioni sportive e palestre. "Un segnale e un intervento nel quale crediamo molto visto il momento di grande difficoltà di tutto il mondo sportivo. Tutti potranno beneficiarne", scrive il vicepresidente.

Proseguono intanto i lavori nei guardini di Quinto con la riapertura, lo scorso 8 gennaio, della parte levante a seguito dei lavori di integrale restyling: pavimentazione rinnovata, nuova gomma antitrauma per i giochi, nuove panchine e sanpietrini risistemati.