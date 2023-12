La magia del Natale ai giardini Malinverni, "qui prima si spacciava e consumava droga"

Anche ai giardini Malinverni alle spalle della stazione Principe si respira aria di Natale. "In questa splendida giornata - dichiarano Edoardo Di Cesare, capogruppo Lega Municipio I Centro Est, e Maura Olmi, Presidente Comitato Giardini Malinverni -, nei giardini Malinverni, abbiamo addobbato gli alberi di Natale gentilmente offerti da due cittadini e dal Grand Hotel Savoia, con lo scopo di dare un tocco natalizio a uno spazio pubblico che purtroppo versava nel degrado per la presenza di tossicodipendenti".

"Ognuno ha contribuito a rendere speciale questa giornata - prosegue Di Cesare -, portando un addobbo e ricevendo in cambio un dolcetto donato da un negozio della zona. Un chiaro esempio di come cittadini, attività commerciali del territorio e istituzioni possano collaborare per la riqualificare un luogo dove veniva spacciata e consumata droga e riportarlo alla legalità. Ringrazio sia Maura Olmi, presidente comitato per la Riqualificazione dei giardini Malinverni, che il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, per essere stato attento a questi giardini".

"Siamo molto orgogliosi del lavoro, che stiamo facendo in questi splendidi giardini, che, in passato, erano luogo di spaccio e consumo di droga, togliendo al quartiere e ai suoi cittadini uno spazio fondamentale per trascorrere il tempo libero, sia per leggere un libro, che per portare il nipotino a giocare - dice Maura Olmi -. Ringrazio i volontari, che quotidianamente presidiano il territorio, spesso sacrificando il loro tempo libero, e il Municipio I Centro Est col quale abbiamo siglato un patto di collaborazione. Grazie anche al consigliere Di Cesare per essersi attivato nella ricerca degli alberi di Natale. I giardini Malinverni vi aspettano con tante nuove iniziative".