Giardini Luzzati, spunta il murale dedicato alla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina entra nella storia anche a livello iconografico, e con lei la riflessione su tutti i conflitti su cui i media non puntano i fari. Ecco dunque che ai Giardini Luzzati spuntano due murales dedicati alla situazione ucraina e a tutte le guerre nel mondo.

L’opera è firmata dallo street artist genovese Stevo, già autore del Bassetti disegnato sulla dei Troeggi di via Chiabrera, e rapprensenta una Madonna in abito celeste che porta in braccio, al posto del figlio Gesù morente, un bambino ferito dalla guerra. "L'ispirazione è nata da un fotografo turco Ugur gallenkus - spiega a GenovaToday il Banksy genovese Stevo - e ovviamente dall'attualità, sovrapponendo due piani, quello iconico e quello realistico".

Accanto all'opera richiesta dall'associazione il Cesto sorgerà un altro stencil completamente ideato da Stevo: "Raffigura la colomba della pace che al posto dell ramoscello d'ulivo ha un cartello stradale che indica tutte le direzioni delle guerre nel mondo".

"Questi lavori sono il modo per esternare le mie riflessioni sul conflitto che è un vero e proprio abominio", spiega l'artista. "In questi giorni sto pensando molto anche ai bombardamenti che ogni giorno colpiscono popoli in altre zone del mondo di cui non si parla; la guerra in Ucraina ci tocca più da vicino ma in generale è sempre sbagliata".