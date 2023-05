GialappaShow: in campo i comici liguri Balbontin, Ornano, Cesena (e viene citata Masone)

Per la gioia di tutti i fan di "Mai dire" è tornata in tv la Gialappa's Band, con il programma "GialappaShow": la prima puntata è andata in onda domenica scorsa su Tv8 e Sky Uno (si può vedere in streaming su Now Tv, ma sul sito di Tv8 si trovano diversi video disponibili gratuitamente).

Non poteva mancare la conduzione del Mago Forest, e nel corso dello show si vedono anche diversi comici liguri: sono tornati in grande spolvero Marcello Cesena e Simona Garbarino - rispettivamente Jean Claude e la madre - con nuove puntate di "Sensualità a corte". Ma poi ci sono anche Antonio Ornano con diversi personaggi tra cui "Sugar Daddy", il papà-influencer, e la collaudata coppia Enrique Balbontin-Andrea Ceccon nei panni dei musicisti della band "Ragazzi Cin Cin" che suona nel locale "Baratro".

A volte i sogni si avverano Pubblicato da Enrique Balbontin su Lunedì 22 maggio 2023

Non è mancato un pensiero dedicato al comune ligure di Masone: a tirare fuori la cittadina della valle Stura è Antonio Ornano durante lo sketch in cui interpreta il papà-influencer. "Mai farsi condizionare da questi meschini manipolatori - dice parlando dei bambini che chiedono in regalo un cucciolo -. Le conosciamo tutte le loro promesse da marinaio: 'Tranquillo papà me ne occupo io del cucciolo di San Bernardo'. Vallo a chiedere ad Antonello da Masone, siete mai stati a Masone? È la città più piovosa d'Italia dove Antonello in pigiama e ciabatte, da 17 anni, sfida tormente raccogliendo m*rde almeno 3 volte al giorno. I bimbi nel frattempo sono all'università e anche il San Bernardo nel frattempo è cresciuto e mangia 4 bistecche al giorno".