Il genovese Giacomo Arena tra i finalisti del primo talent legale 4cLegal Academy

Giacomo Arena è tra i 5 finalisti della seconda edizione di 4cLegal Academy, il primo talent del mondo legale in onda tutti i mercoledì alle 21:00 sul canale televisivo Sky 511 di Forbes e giovedì sui canali web 4cLegal e BFC Video. Di origini ligure, Giacomo lascia la sua regione per continuare gli studi universitari a Milano, la città cuore pulsante dell’industria e della finanza italiana. Nel 2018 conclude a pieni voti il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso la facoltà di Giurisprudenza alla LUISS Guido Carlì. La decisione di candidarsi alla 4cLegal Academy arriva in un periodo difficile, un periodo di transizione nel quale aveva appena deciso di cambiare il suo percorso professionale e la partecipazione al talent ha rappresentato per lui un’occasione per ripartire, un’opportunità da cogliere al volo.

“Non sapevo cosa aspettarmi né tantomeno se sarei stato in grado di affrontare la sfida. Ciò nonostante, superando insicurezza e paure, ho deciso di mettermi in gioco. Oggi non rimpiango quella scelta; anzi, credo di aver avuto la fortuna di poter vivere un’esperienza irripetibile, dalla quale ho potuto imparare tanto.” La scelta di intraprendere gli studi giuridici nasce dalla voglia di conoscere ed approfondire le regole che sono alla base della nostra società. “Conoscere il diritto, infatti, non significa solo essere esperti di un determinato settore, ma anche riuscire a capire con consapevolezza gli eventi del proprio tempo. In altri termini, il diritto rappresenta la chiave di lettura della società, da cui originano poi i fenomeni economici e sociali. In poche parole, volevo essere uno spettatore consapevole del mio tempo.” Giacomo è un ragazzo curioso, dinamico e queste sue caratteristiche l’hanno spinto a vivere appieno l’esperienza universitaria, cogliendo tutte le opportunità che il campus gli offriva: è entrato a far parte della squadra di calcio della LUISS, ha assunto il ruolo di rappresentante degli studenti, ha partecipato al progetto Erasmus a Stoccolma. Queste sono solo alcune delle esperienze di quegli anni che gli hanno consentito di crescere, in primis, come persona.

“Resteranno anni indimenticabili, anche grazie alle persone che ho avuto la fortuna di incontrare durante il mio percorso.” Attualmente vive a Milano dove frequenta la scuola notarile Viggiani, il suo obiettivo principale per il futuro è quello di continuare al meglio il percorso di formazione alla professione notarile e superare il concorso. “Preparandomi bene oggi potrò essere un professionista migliore domani. Nel contempo, cercherò di portare avanti anche i miei altri interessi, come la politica e le attività di volontariato sul mio territorio.” “Di Giacomo ho apprezzato molto le soft skills, la capacità di fare squadra con gli altri e il porsi sempre nel migliore dei modi con noi giudici. Ha inoltre dimostrato solide competenze tecniche in molte delle prove disputate. So che ha vissuto momenti difficili all’inizio del suo percorso lavorativo, ma sono sicuro che il suo valore emergerà con chiarezza nel corso della sua carriera. Noi di 4cLegal saremo felici di seguirlo nella sua crescita e di restare a sua disposizione.” Alessandro Renna, fondatore e CEO di 4cLegal.