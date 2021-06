Geositi, accordo tra Regione e Università per creare un "atlante" regionale

Una volta localizzati e censiti, i siti verranno caricati nella banca dati nazionale e verranno parallelamente individuati diversi itinerari tematici per sostenere un turismo dedicato con proposte di alta qualità

È stato approvato oggi in giunta regionale lo schema di accordo tra Regione Liguria e l’Università di Genova DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita) per la definizione catastale dei geositi presenti in Liguria.

L'obiettivo è creare un database dei siti di particolare interesse geologico inteso nel senso più ampio, quindi anche geomorfologico, idrogeologico e speleologico, e poi inserirli nella banca dati del Repertorio Nazionale dei Geositi per promuoverli a livello nazionale e internazionale.