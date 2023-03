Una coppia di giovani genovesi arriva quinta ai mondiali di ballo latino americano

E dire che da piccolo lo prendevano in giro per la sua passione per il ballo. Invece Andrea Sessa non ha dato retta ai vecchi pregiudizi, purtroppo ancora radicati, e ha tirato dritto per la sua strada, seguendo la sua passione e ottenendo un grande risultato: lui e la sua compagna di ballo Sonia Turcu, domenica scorsa, sono arrivati quinti al mondiale della loro categoria di ballo latino americano.

I due sono molto giovani (17 anni lui e 13 lei) e fanno coppia nello sport dal 2019: il prestigioso riconoscimento a livello internazionale è arrivato nei giorni scorsi, allo Star Championship e Word Syllabus Championship 2023 a Bologna, per la categoria "Youth B Open Latin World Championship".

I due giovanissimi si allenano tre volte alla settimana, dalle 18 alle 23, nella palestra World Dance Liguria di Manesseno (frazione di Sant'Olcese, alta Valpolcevera), sotto gli occhi vigili dei maestri di ballo Santa Previti e Michelangelo Buonarrivo. Un bell'impegno per Sofia, che fa la terza media, e per Andrea che studia in un istituto tecnico per geometri. Lui, poi, arriva da ancora più lontano perché vive ad Arenzano: per tre volte la settimana, un tragitto di circa un'ora in auto per andare e altrettanto tempo per tornare, una trentina di chilometri da affrontare con l'incubo del traffico in autostrada sempre incombente. Insomma un vero e proprio viaggio. A volte, della speranza.

"Ma lui - spiega Maria, la mamma di Andrea, a GenovaToday - è contento così, ballare è il suo grande sogno che insegue con determinazione da quando aveva nove anni, e da quando lo portai con me nella palestra arenzanese di Giada Dance per cui cucivo i costumi come sarta. In quel momento vide dei ballerini, decise di provare, e fu colpo di fulmine: ci ha sempre dato grandissimi soddisfazioni e ha seguito il suo sogno anche nonostante i pregiudizi e le prese in giro dei compagni. L'impegno è gravoso (anche perché Andrea fa anche muay thai, ndr) ma sia lui sia la sua ballerina Sofia sono bravi anche a scuola e riescono ad andare avanti con determinazione".

La coppia di ballo si è formata nel 2019, giusto un anno prima che il covid fermasse tutto: "È stato un periodo molto difficile - continua Maria - e per loro non poter ballare è stata una fatica grossa. Per fortuna appena è stato possibile Andrea si è allenato all'aperto con il suo istruttore di muay thai, Riccardo Ruscelli. Ma in generale è stata dura".

La fatica è stata ricompensata dal successo di quest'anno: Sofia e Andrea, con il loro quinto posto ai mondiali, sono stati promossi di default di categoria, passando dalla B alla A, la più prestigiosa e sfidando colleghi provenienti dal Giappone alla California, dal Vietnam a Israele. "Inutile dire - conclude la mamma di Andrea - che siamo orgogliosi di questi due ragazzi, sono davvero bravi".