Genova come destinazione turistica: la città al TTG Travel Experience di Rimini

Genova destinazione turistica da vivere tutte le stagioni, per le sue unicità storico-artistiche e naturali ma anche per la sua offerta esperienziale: così la Superba ha partecipato alla 58esima edizione del TTG Travel Experience, a Rimini, giovedì e venerdì. Il refrain “Be Confident” è un tema declinato secondo quattro pilastri: persone, natura, futuro e vita. In questa prestigiosa vetrina il Comune di Genova ha avuto una sua postazione all’interno dello spazio della Regione Liguria gestito dall’Agenzia InLiguria.

A rappresentare la nostra città nel secondo giorno di manifestazione è l'assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing territoriale Laura Gaggero. "Genova ha avuto un ottimo riscontro sia da parte dei tour operator stranieri sia nazionali – spiega – operatori statunitensi, svizzeri, dell’est Europa oltre che i tradizionali tedeschi hanno mostrato grande interesse per l’offerta turistica della città a 360 gradi: dai palazzi dei Rolli, al food fino all’outdoor che si conferma un segmento di crescente appeal. Genova, pertanto, si conferma sempre più meta turistica d’eccellenza da promuovere in ogni suo aspetto: è partendo da questo presupposto che anche quest’anno il Comune ha partecipato al TTG Travel Experience di Rimini dopo aver già partecipato, con ruoli importanti, a Discover Italy, il Salone Nautico, al G20 delle infrastrutture e alla fiera B2C Visitez l’Italie organizzata dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza".

Il TTG è stato anche l’occasione per fare il punto sulla promozione di Genova in modo coordinato con il resto della Liguria. "Con l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e la collega del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia abbiamo incontrato i vertici di Enit che hanno apprezzato la collaborazione tra gli enti per la valorizzazione dell’offerta turistica regionale e con cui abbiamo iniziato una proficua collaborazione, puntando sull’innovazione, che sarà implementata nel corso dei prossimi mesi" commenta l’assessore Gaggero. Alla presenza di Sandro Pappalardo, componente del cda di Enit, è stata illustrata la presentazione Genova the all season & full experience destination, sulla gamma di offerta turistica del Comune di Genova con un focus, a cura di Paolo Verri, sulla gran finale di Ocean Race. "Partecipare al TTG – continua l’assessore - consente il coinvolgimento in varie attività di media relations e di incontri mirati con operatori turistici e permette di focalizzare il lavoro per consolidare e avviare collegamenti mirati sui mercati di nostro interesse. In particolare, abbiamo avuto modo di rafforzare la collaborazione, in chiave di co-marketing, con Trenitalia per individuare formule che consentano una sempre maggiore efficacia nei collegamenti per i turisti intercettando nuovi flussi".