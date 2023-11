Genova Smart Week, al via le conferenze: più di cinquanta progetti per la città del domani

Al via oggi le conferenze della nona edizione della Genova Smart Week che, fino a venerdì, vedrà circa 160 speaker e una novantina di partner – tra player internazionali, istituti di ricerca, start-up e pmi – presentare più di cinquanta progetti innovativi per la città di domani.

Dopo il weekend di eventi in piazza De Ferrari che ha coinvolto quasi 5mila persone, il programma di conferenze a palazzo Tursi è partito oggi, lunedì 27 novembre: oltre 50 i progetti che verranno presentati fino a venerdì nell’ambito della nona edizione caratterizzata dal titolo “Innovation Everywhere”.

La Genova Smart Week è l'unico evento in Italia interamente dedicato alle tematiche della città intelligente: l'obiettivo è diventare un think tank a livello internazionale in cui istituzioni, amministrazioni, imprese, professionisti e operatori del settore si incontrano per confrontarsi e discutere sul tema dello sviluppo ed evoluzione delle città innovative e vivibili. Sette giorni caratterizzati da eventi congressuali, incontri divulgativi, momenti di networking ed esperienziali per le imprese e i cittadini.

Ad aprire i lavori oggi, lunedì 27 novembre, il sindaco Marco Bucci: "Una smart city, per essere tale, deve avere una ricaduta positiva sul cittadino, migliorarne la qualità della vita tutti i giorni: nell'abitare, nel lavorare e nel tempo libero. Questo è il concetto che promuoviamo e su cui lavoriamo".

Uno dei concetti intorno a cui ruota questa edizione è la Mobility as a service (MaaS) per un servizio di trasporto pubblico ottimizzato grazie ai big data, conservazione e distribuzione dell'energia per i veicoli a impatto zero, ma non solo: "Protezione idrogeologica attraverso sensori installati su edifici - continua Bucci - infrastrutture e direttamente sul territorio, per monitorare frane e fiumi. Questi sono i progetti fondamentali, tra i tantissimi messi in campo e che verranno presentati durante questa settimana, su cui stiamo lavorando nell'ambito della smart city. Davanti a noi abbiamo un'occasione probabilmente unica: tantissimi fondi da investire sul territorio sotto forma di infrastrutture e di enormi opportunità di crescita, dalla portualità alla logistica che già impiegano oltre 70mila lavoratori e cresceranno ancora, fino al nuovo hub di cavi sottomarini che farà della nostra città la landing city italiana".

"Quello che vedremo in questa settimana sarà un'esplosione di progetti innovativi, sostenibili e tecnologici a favore della città. L'associazione Genova Smart City – ha dichiarato la sua presidente, Daniela Boccadoro Ameri – ha bene in mente quali sono gli ambiti su cui intervenire ed è in prima linea nel comunicarli all'intero paese. Il nostro è un network potente, addirittura raddoppiato nei numeri soltanto nell'ultimo anno, che tiene insieme grandi e piccole imprese, start-up, istituti di ricerca e associazioni di categoria, tutti partecipi del comune processo di miglioramento e innovazione che investe la città di Genova. A noi spetta trasmettere alla popolazione, agli investitori e agli stake holder il patrimonio di competenze, tecnologie e progetti che stiamo mettendo a terra".

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova e organizzata con il supporto tecnico di Clickutility Team e il patrocinio di Rai Liguria. Per maggiori dettagli sul programma e sui relatori della manifestazione è possibile consultare il sito della Genova Smart Week.