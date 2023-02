Genova Global Goals Award 2023: progetti per una città più smart e sostenibile

Reality o Dream, non importa. Per la seconda edizione dei Genova Global Goals Award si potranno presentare sia progetti già attuati che progetti soltanto immaginati. L’importante è che abbiano come focus principale gli obiettivi dello sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.

Il 18 aprile 2023 si terrà, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la competizione che ha come claim “Genova: una Città sempre più Smart, Green e Sostenibile”. Una Giuria composta da Istituzioni, Ricerca,?Impresa, Cultura e Associazione Genova Smart City selezionerà i progetti genovesi che meglio incarnano l’impegno della città verso il raggiungimento dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Questi ultimi sono stati raggruppati nelle “5P” dello sviluppo sostenibile, che comprendono:

Persone: sconfiggere la povertà, salute e benessere, istruzione di qualità, acqua pulita e servizi igienico-sanitari Pianeta: energia pulita e accessibile, città e comunità sostenibili, la vita sott’acqua, la vita sulla Terra Prosperità: sconfiggere la fame, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico Pace: parità di genere, ridurre le disuguaglianze, pace giustizia e istituzioni solide Partnership: lavoro dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e infrastrutture,

Questi obiettivi sono suddivisi a loro volta in due categorie:

Generazione Zeta: comprende scuole di ogni ordine e grado

Senior: tutte le imprese, start-up, associazioni, università e spin off.

Per partecipare alla competizione – il cui termine ultimo per aderire è il 15 marzo - si potranno presentare, come già accennato sopra, progetti immaginati (Dream) e/o già attuati (Reality), che coinvolgano una o più delle 5P. La Giuria sceglierà, per entrambe le categorie e per ognuna delle 5P, due progetti tra quelli presentati.

Il giorno dell’evento è prevista una “sfida” tra i due progetti finalisti: uno Speed Debating in cui si avranno a disposizione 60 secondi per difendere la propria iniziativa. Sarà lo stesso pubblico in sala a decidere i vincitori. Verrà infine offerto, grazie al supporto degli sponsor, un premio dedicato alla riqualifica di un bene comune per la città o per la scuola che sarà scelto dai vincitori.

Seguire il seguente link per compilare il form di partecipazione oppure inviare un'e-mail qui per ricevere ulteriori informazioni.