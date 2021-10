"Scontrosa ma splendida": Genova sbarca sulle guide dell'Independent

"Scontrosa, ma splendida, come tutte le città portuali incredibilmente suggestive, è una città la cui bellezza contorta cresce dentro di te". Il celebre quotidiano britannico The Independent ha pubblicato una guida per vivere Genova: dove pernottare, cosa vedere, dove mangiare e bere e dove fare shopping.

Autore della guida è Kash Bhattacharya, premiato dal National Geographic Travel come blogger dell'anno con il suo sito Budget Traveller, che è rimasto 48 ore nella città della Lanterna (anche se il nostro faro non viene citato nell'articolo).

"L'attrattiva principale di Genova è che si sente la sua genovesità al cento per cento, invece che le influenze dei turisti", scrive Kash. "Una volta perso nel suo labirinto ipnotico di stretti caruggi, individuerai gloriosi palazzi rinascimentali accanto alle creazioni angolari e moderne del secondo figlio più celebre di Genova, Renzo Piano; e dalla farinata alla focaccia, potrai provare alcuni dei migliori street food italiani. Scontrosa ma splendida, come tutte le città portuali dall'atmosfera fantastica, è una città la cui bellezza contorta cresce dentro di te".

Una visita che non si è limitata al centro città, per scoprire la focaccia, ad esempio, Kash si è spinto fino a Voltri per poter dire la sua su quale sia la migliore a Genova.

La curiosità: per l'autore Genova ha un ottimo sistema di trasporto pubblico che comprende linee ferroviarie, autobus, vaporetti, funivie, ascensori pubblici e una breve linea metropolitana gestita da AMT. Alla faccia dei mugugni genovesi!