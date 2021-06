“Riprendiamoci la notte”, presidio di Genova Antifascista nei vicoli

Una “finta normalità”, una “bella illusione” che nasconde problemi più gravi: con questa visione Genova Antifascista torna in piazza, oltre che con la tradizionale manifestazione del 30 giugno anche con un “presidio itinerante” nei vicoli.

“Riprendiamoci la notte”, è lo slogan con cui è stato diffusa la manifestazione, fissata per venerdì 18 giugno: raduno alle 19.30 in piazza Fossatello per poi distribuirsi nei caruggi.

«Il ritorno alla "normalità" è una bella illusione - spiegano da Genova Antifascista - Certamente, con le riaperture, ci sentiamo tutti più sollevati dalle restrizioni che hanno caratterizzato in vario modo quest'anno e mezzo di pandemia, potere vivere una vita sociale degna di questo nome che non sia il tragitto casa-lavoro-casa, per chi un lavoro ed una casa ce l'ha, e ritornare ad incontrarsi di persona e non sulle piattaforme virtuali che hanno condizionato l'anno scolastico come molte professioni. Questo senso di libertà però si ferma quando vediamo gli spazi pubblici colonizzati dai dehors dei privati, e soprattutto le ronde che le varie forze dell'ordine effettuano, come se alcune zone della città siano condannate al combinato disposto di commercializzazione e militarizzazione».

«È un modello di città che si sta imponendo non solo grazie a questa, ma anche alle giunte precedenti, fatta di "grandi eventi" e di turismo mordi-e-fuggi spacciato per risolutivo ma che in impatta positivamente solo su una piccolissima parte della popolazione e della città, ed per i più è vettore di una precarietà feroce (si pensi al settore della ristorazione e dell'accoglienza turistica) e di speculazione edilizia - proseguono - Perciò magari ci sentiamo più liberi, ma di farci sfruttare per qualche euro all'ora o essere costretti a pagare profumatamente per un alloggio, nonostante un vasto patrimonio di edilizia pubblica rimanga non utilizzato per la felicità degli enti ecclesiastici e della borghesia parassitaria. E mentre ci illudono di poter ricominciare a "consumare il tempo libero", restringono gli spazi di agibilità politica e sindacale, e si preparano ad una feroce offensiva di classe liberalizzando i licenziamenti e stravolgendo quella misera forma di welfare che è il reddito di cittadinanza».

«Genova è molto più di quella finta movida che ci offrono come compensazione di un'esistenza fatta di sfruttamento, precarietà e continui soprusi - concludono da Genova Antifascista - É una città ribelle, insofferente all'ordine costituito, che vuole riprendersi le strade e le piazze per una socialità non dettata dalle logiche di profitto, e per riaffermare la propria volontà di non soccombere ai "fascisti in doppio petto" che siedono ai vari livelli amministrativi ed ai loro sgherri neo-fascisti che dettano legge genuflettendosi ai poteri forti».