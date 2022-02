Dopo le condanne Genova Antifascista scende in piazza: "Pene spropositate"

Il tribunale di Genova ha condannato 43 dei 47 manifestanti antifascisti coinvolti nei disordini scoppiati in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione della manifestazione di protesta contro il comizio di Casapound. Le pene variano dagli otto mesi ai quattro anni (2 imputati) ma la maggior parte è intorno a un anno e 9 mesi di reclusione.

Genova Antifascista ha commentato la sentenza di giovedì 10 febbraio 2022 e ha annunciato una manifestazione di piazza: "Punizione esemplare per gli antifascisti e antifasciste genovesi. La sentenza di oggi condanna a pene fino a 4 anni e per alcuni interdizione dai pubblici uffici per i prossimi cinque anni. Pene spropositate - scrive Genova Antifascista sui propri canali social - e con il chiaro intento repressivo e intimidatorio visti i capi d'accusa e se si pensa alla condanna a 40 giorni per gli agenti colpevoli di lesioni nei confronti di un giornalista. Continuiamo a rivendicarci quella giornata di lotta, convinti di essere dalla parte giusta della barricata. Stasera alle 20 ci vediamo in piazzale Parenzo perché noi i fascisti nelle nostre strade non li vogliamo e fino a quando ne avremo le forze faremo di tutto per impedire loro di manifestare".

La manifestazione arriva anche come risposta alla presenza di Casapound ai giardini Cavagnaro di Genova Staglieno dove si terrà una cerimonia commemorativa a cura del Comitato 10 Febbraio nell'ambito del 'Giorno del Ricordo' dedicato alle vittime delle foibe.

"Oggi, 10 febbraio - scrive ancora Genova Antifascista su Facebook - quegli stessi fascisti che il 23 maggio del 2019 furono rispediti nelle fogne da centinaia di antifascisti tornano nuovamente in strada per il fantasioso giorno del ricordo delle foibe. Genova scende ancora una volta in strada con le stesse convinzioni che ci portarono in piazza nel 2019: nessuno spazio ai fascisti nella nostra città. Ci vediamo in piazzale Parenzo alle 20, per ribadire che i morti non sono tutti uguali e per impedire ancora una volta ai fascisti di manifestare".