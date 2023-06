'Genoa', in corso le riprese del nuovo film americano dedicato al capoluogo ligure

Genova Liguria Film Commission – Riprese in città: il capoluogo ligure è “Genoa” nel nuovo film del regista statunitense Neal Dhand. Cristina Bolla: «Protagonista della sceneggiatura è il forte impatto evocativo di Genova. Ottimo esempio di cinema indipendente, che punta all’essenzialità con buone idee e una visione chiara del progetto»

Avviate a Genova, negli ultimi giorni, le riprese di un nuovo film americano dedicato al capoluogo ligure (a cominciare dal titolo). Genoa, diretto da Neal Dhand e Mika Johnson, con la fotografia di Charles Ackley Anderson. Il film è interpretato da Dhand e sua figlia, Petra: un padre giunge con la figlia sotto alla Lanterna per caso, mentre è in fuga da un matrimonio disfunzionale e fallito; nel periodo trascorso in città, i due incontreranno una serie di personaggi imprevedibili e avranno la possibilità, inaspettata, di costruire una nuova famiglia.

Realizzato in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, il lungometraggio è girato in vari luoghi iconici di Genova, fra cui l'antica erboristeria di Sant'Anna, Cambi Caffè, il Righi, piazza De Ferrari, il quartiere del Carmine e in tanti altri luoghi del centro storico.

Dhand, che ha scritto la sceneggiatura del film dopo un viaggio a Genova nel 2022 con sua moglie, la produttrice Katerina Clahus, dichiara: "La città è labirintica, misteriosa, e diventa immediatamente una fonte di ispirazione. Genova è l'ambientazione ideale per il nostro cinema".

Genoa è una co-produzione Italia/Stati Uniti realizzata da Panta.Uno pictures. Nel cast figurano Micol Maddalena Martinez, Marco Celli e Gianmaria Moramarco. Neal Dhand è regista e sceneggiatore (il suo Dark my light è attualmente in post-produzione con uscita prevista entro il 2023); Mika Johnson ha precedentemente diretto The Box Men e ha curato la produzione di video in virtual reality per numerose istituzioni in tutto il mondo.

"Genoa è un film d'autore, che conferma quanto possa essere potente l'impatto evocativo della nostra città per un cineasta d'Oltreoceano: Genova è infatti il terzo personaggio della trama, assieme ai due protagonisti, e si offre in svariate sequenze di scorci noti e meno noti - dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Al tempo stesso è un ottimo esempio di cinema indipendente, costruito su uno schema produttivo, che concentra tutto sull'essenzialità senza sacrificare l'efficacia. Dimostrazione che si possono fare ottimi film anche con risorse contenute, quando si hanno buone idee e una visione chiara del progetto. Merito anche di un'attenta preparazione, che Genova Liguria Film Commission ha seguito e supportato fin dagli albori. Siamo lieti e soddisfatti che queste riprese si concretizzino in questo periodo; e siamo impazienti di vedere i primi estratti del girato".