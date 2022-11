Il Genoa Panda team ha vinto la Tunisie Challenge Edition 2022

I genovesi Enrico Morando e Filippo De Filippi a bordo di una Fiat Panda hanno compiuto una vera impresa, conquistando la vittoria nella Tunisie Challenge Edition 2022. Un percorso durissimo in auto di 2.200 km diviso in cinque tappe, da Hammamet a Djerba.

"I miei complimenti e di tutta la città a Enrico e Filippo per la grande impresa che sono riusciti a realizzare portando in alto il nome di Genova e della bandiera di San Giorgio", ha commentato il sindaco di Genova, Marco Bucci.

"La seconda edizione della Tunisie Challenge si è conclusa sull'isola di Djerba con la sensazione di aver compiuto le aspettative generate e aver consolidato una prova emozionante, spettacolare e molto esigente. È stata un'avventura dura, ma la soddisfazione finale era il sentimento diffuso tra i partecipanti dopo 5 lunghe e difficili tappe", spiegano gli organizzatori.

"Con l'appoggio della Federazione Tunisina di Automobilismo e dell’Ufficio Nazionale del Turismo, i cui rappresentanti sono stati presenti alla partenza sulla spiaggia di Hammamet, il livello di difficoltà del percorso - proseguno gli organizzatori - è andato aumentando con il passare delle giornate e specialmente durante la terza tappa, che è terminata a Mos Espa, e la quarta tappa, a Ksar Ghilane, anche se comunque non abbiamo abbassato mai la guardia fino alla fine".

"Le eccellenti condizioni metereologiche - spiegano gli organizzatori - che hanno accompagnato questa seconda edizione hanno fatto sí che il livello di durezza della prova fosse inferiore a quello della Spring, anche se la sabbia è rimasta la protagonista, cosí come le dune, per ogni categoria. La Tunisie Challenge Winter 2022 è stata nuovamente una grande esperienza per tutti".

"La prova è stata migliorata in molti aspetti se paragonata alla prima edizione, ma è un progetto che ha comunque margine di miglioramento e rimane fedele alla promessa di mettersi alla prova in quanto a avventura, sabbia e immensità delle dune del Gran Erg Orientale", concludono.