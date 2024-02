Liguria e Brasile, unite da un nuovo gemellaggio

Sarà siglato venerdì 1 marzo 2024 il patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Genova e quello di Santos, la municipalità brasiliana nello Stato di San Paolo, principale porto del Brasile e del Sud America. La sottoscrizione del patto fa seguito alla firma, lo scorso ottobre, a Palazzo Tursi, da parte del sindaco di Genova, Marco Bucci, e del primo cittadino di Santos, Rogerio Santos, della lettera di intenti tra i due Comuni, durante la visita di una delegazione brasiliana a Genova.

Con la lettera d'intenti i due Comuni si sono impegnati a favorire la conservazione della memoria dell'emigrazione italiana: il 2024, infatti, è stato dichiarato dall'Italia come l'anno internazionale del turismo delle radici e delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'emigrazione italiana in Brasile. Le celebrazioni sono iniziate ufficialmente lo scorso 21 febbraio, giornata dichiarata 'Dia Nacional do Imigrante italiano' dal Parlamento brasiliano a memoria dello sbarco a Vitória in quel giorno del 1874 di circa 380 italiani partiti da Genova a bordo del vapore Sofia.

Il patto di amicizia e collaborazione, che sarà sottoscritto durante una cerimonia nella sede della società Italiana di Santos, suggellerà il reciproco impegno nella promozione di scambi culturali e di collaborazione in settori comuni e strategici come la portualità, il turismo, lo sport, l'università e l'arte oltre che lo scambio delle buone pratiche amministrative e Smart city.

Durante la cerimonia di sottoscrizione, il sindaco Marco Bucci interverrà con un saluto in videocollegamento da Genova. A firmare il patto sarà, su delega del sindaco Bucci, il vice sindaco Pietro Piciocchi.

La sottoscrizione del patto sarà anche l'occasione per la delegazione genovese, ospite della municipalità di Santos e di cui fanno parte anche il consigliere delegato ai nuovi insediamenti aziendali Davide Falteri e presidente della Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana-Mei Paolo Masini, per incontrare stakeholders e associazioni della comunità brasiliana, per approfondire i settori di sviluppo per nuove collaborazioni culturali, collegamenti, rotte turistiche e commerciali.

