La musica che unisce: gemellaggio tra il liceo Pertini di Genova e la scuola Aldo Moro di Bucarest

La musica e la cultura come mezzo per unire gli studenti di paesi diversi: è questa la filosofia che ha portato alla nascita della convenzione stipulata tra l'Ufficio scolastico per la Liguria e il liceo Sandro Pertini di Genova con la società Dante Alighieri di Bucarest.

Viene così avviato un vero e proprio gemellaggio tra il liceo genovese a indirizzo musicale e la scuola italiana Aldo Moro, che si trova nella capitale della Romania, ma anche con altri istituti superiori impegnati da tempo nell'apprendimento della nostra lingua. A maggio, due studenti della Aldo Moro con competenze musicali arriveranno a Genova per frequentare le attività formative del liceo Pertini; allo stesso tempo, altri due ragazzi del liceo genovese parteciperanno alle lezioni nella scuola di Bucarest, dove potranno essere coinvolti in performance musicali di alto livello.

"L'ufficio scolastico per la Liguria - commenta Alessandro Clavarino, dirigente dell'Ufficio per le politiche formative - vuole valorizzare le attività di internazionalizzazione delle singole scuole, e ha sostenuto molto questo progetto che incentiva sia gli scambi con la Romania sia la diffusione della pratica musicale nelle giovani generazioni".

"Proprio la dimensione internazionale della cultura e del sapere costituiscono una delle priorità dell’offerta formativa del liceo Sandro Pertini - spiega il dirigente scolastico Alessandro Cavanna - In Romania i docenti e gli studenti del nostro Liceo saranno ambasciatori della cultura italiana in generale, e soprattutto di quella musicale e metteranno in pratica l’educazione alla cittadinanza responsabile e attiva".