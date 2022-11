Boom di avvistamenti di gazze marine nel mar Ligure, uccelli nordici simili a pinguini

Nelle ultime ore fioccano le segnalazioni di gazze marine da parte dei birdwatchers della Liguria. L'Oasi del Nervia (tra Ventimiglia e Camporosso a ponente) ha parlato nella giornata di domenica 20 novembre 2022 di 15 esemplari avvistati, uno a Bordighera, due a Imperia, tre ad Albenga, uno a Borgio, uno a Finale Ligure e poi anche a Genova con due animali immortalati a Voltri e Pegli e a levante, quattro a Rapallo e uno a Camogli.

Si tratta di animali molto simili ai pinguini, il cui nome scientifico è 'Alca Torda'. Un uccello marino nordico in grado di volare benissimo e che può compiere lunghe migrazioni. Le gazze marine ogni anno arrivano nel Mar Mediterraneo per l'inverno, ma solitamente in piccoli gruppi. "Oggi invece c'è stata invece una vera e propria invasione - spiega l'Oasi del Nervia -. Non è facilissimo vedere una gazza marina perché passa molto tempo a immergersi per pescare nuotando sott'acqua, ma quando è a galla si riconosce bene per la silhouette compatta, in collo corto, il becco spesso e il colore bianco e nero".

Anche Lipu Tigullio ha pubblicato una foto di una gazza marina (scattata da Corrado de Francesco) e spiegato: "Questo particolare uccello nordico vive e si riproduce sulle coste e sulle isole dell’Europa nord-occidentale, Groenlandia e America nord-orientale e viene in Italia per svernare nel Mar Mediterraneo. La Gazza marina è specie protetta, in quanto in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole a causa di sversamenti di petrolio in cui rimane imbrattata e la cattura in reti o altri attrezzi da pesca. Raccomandiamo, quindi, pescatori e imbarcazioni che si imbattessero in questi particolari uccelli marini di tenersi a distanza con le imbarcazioni e soprattutto con le attrezzature da pesca".