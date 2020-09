Ex caserma Gavoglio, allagata la biblioteca della nuova Casa nel Parco: «Venite ad aiutarci»

Non ha fatto in tempo ad aprire che la nuova Casa nel Parco, inaugurata lo scorso 1 settembre nell’ex Caserma Gavoglio, al Lagaccio, deve già fare i conti con un intoppo.

Il nubifragio che si è abbattuto su Genova nella notte tra domenica e lunedì ha infatti fatto defluire il fango del cantiere aperto all'interno della caserma (in fase di riqualificazione) nella biblioteca: salva la maggior parte dei libri, ma gli scaffali vanno smontati e ripuliti e in generale c’è bisogno di aiuto per ripristinare gli spazi.

I volontari che gestiscono la Casa nel Parco, e che si prefiggono di diventare un presidio e punto di riferimento per il quartiere, hanno quindi lanciato un appello a chiunque voglia aiutarli a ripulire e sistemare. L’associazione, ente di terzo settore che riunisce 29 realtà, ha vinto il bando per la nuova gestione della casa del quartiere della Gavoglio, occupandosi dell’apertura, della manutenzione e del programma di attività messo a punto.

Tra le associazioni che collaborano con la Casa nel Parco ci sono Librotondo soc coop Genova, Filo - Famiglie Insegnanti Lagaccio Oregina, Arcigay Genova, Legambiente Giovani Energie, Accademia Italiana Shiatsu-Do, AGe Scuola genitori Genova, Alle Ortiche, ArteA4, Suq Genova, Cittadini Sostenibili, Focus Cooperativa, Emanuela Pilotti Gruppo Gaucho, Genova Skateboard ASD, Associazione di promozione sociale "Il Limone Lunare”, Associazione Genitori Oregina, Ri-Percussioni Sociali, associazione culturale Le vie del canto, Legambiente Liguria Onlus, Matermagna A.P.S, MCE Liguria, Jamilya Baimukhambetova Ilab, Circolo Arci Mediterraneo in danza Giorgio Bruzzone, Music-Hub, MSA My Style Academy - Onnivoro - Associazione Culturale, Peco - Progetti Europei di Cooperazione Genova, A.S.D. Polisportiva Santa Caterina, Radice Comune e Ziontribe APS.