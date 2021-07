Gaslini, dall'ospedale al mare con delfini e tartarughe: il tunnel sottomarino per i piccoli pazienti

È stato inaugurato mercoledì 30 giugno 2021 il nuovo tunnel di accesso al centro elioterapico dell’Istituto Giannina Gaslini: il Sottomarino Gaslini, decorato dall'artista Silvio Irilli. Il tunnel è stato benedetto dall’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale Laura Gaggero, accolti dal presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, e dal direttore generale Renato Botti, che insieme hanno voluto “ringraziare donatori e associazioni che hanno permesso di regalare un momento di sorpresa e di gioia a tanti piccoli pazienti del nostro ospedale”.

Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto, ha spiegato: "Il Gaslini è unico per tanti motivi, uno di questi è anche la sua posizione su una collina degradante fino al mare, che gli permette di avere a disposizione una propria spiaggia, contigua al suo parco, dove i piccoli pazienti, che possono lasciare i reparti per qualche ora, hanno la possibilità di usufruire con i loro genitori di tutte le esperienze di svago e di gioco offerte dal bellissimo mare di Genova. Questo è reso possibile grazie alla collaborazione del Crigg (il circolo ricreativo dei lavoratori dell’ospedale), che da molti anni gestisce lo stabilimento elioterapico e aiuta gli infermieri e i genitori ad accompagnare i bambini in spiaggia e ad accedere ai suoi servizi. Ringraziamo i nostri dipendenti che si rendono utili anche nell’aiutare i pazienti e le famiglie e i tanti sostenitori che oggi ci consentono di regalare ai bambini un pomeriggio speciale. Un ringraziamento particolare va all'Acquario di Genova con Costa Edutainment, alla vicepresidente del Coni Silvia Salis e a suo marito, il regista Fausto Brizzi, che con il loro prezioso contributo hanno donato la nuova decorazione del tunnel all’ospedale Gaslini".

"Da oggi il Gaslini è ancora di più il luogo in cui ci si prende cura a 360 gradi dei piccoli pazienti - afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - anche sotto il profilo dell'accoglienza a misura di bambino, con la possibilità di momenti di svago e terapia nello stabilimento elioterapico collegato all'ospedale. Il nostro grazie è rivolto non solo a tutti i professionisti del Gaslini ma anche all’Acquario di Genova e alla coppia Salis-Brizzi per la vicinanza dimostrata all'ospedale pediatrico".

"Mio marito e io vi ringraziamo per averci dato la possibilità di legarci ad un progetto così importante che riempirà i sensi dei bambini e delle famiglie che incroceranno i loro destini con il Gaslini, un’eccellenza che ci fa sentire fieri come genovesi e come italiani" hanno dichiarato Silvia Salis e Fausto Brizzi, che nel giorno di Pasquetta erano venuti personalmente al Gaslini a portare la loro donazione e a distribuire giocattoli per i bimbi ricoverati.

"È bellissimo vedere che grazie a tanti amici del Gaslini siamo riusciti a realizzare un progetto che un paio di mesi fa era solo un’idea, da oggi invece uscire per qualche ora dal reparto di degenza e accedere alla spiaggia del Gaslini è un’esperienza da ricordare: il bambino si trova improvvisamente in un ambiente immersivo, con oblò, pannelli di comando e creature marine per simulare un passaggio sottomarino di ingresso alla spiaggia, il tutto a misura di bambino, un passaggio che crea stupore con colori, suoni e luci, nell’accompagnare il bambino da un luogo di cura al luogo di svago per eccellenza: la spiaggia. Questo è il primo passo per potenziare e favorire l’incontro e il rapporto tra i nostri bambini e il mare: abbiamo intenzione di investire in attrezzature a fini riabilitativi anche all’interno dello stabilimento elioterapico" ha aggiunto Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Gaslini.

"È per me un privilegio, un onore, una grande emozione portare i miei colori nell'eccellenza italiana dell’ospedale Gaslini e metterli a disposizione dei piccoli pazienti, delle loro famiglie e dei medici. Quando ho visto per la prima volta il tunnel che portava alla spiaggia, con i tubi a vista, ho subito pensato che quel percorso potesse diventare un Sottomarino, con i radar, i comandi e grandi vetrate dove si potesse vedere il fondale marino, con il sorriso dei delfini, le tartarughe e tanti amici colorati. Ringrazio quindi il Direttore Generale, Renato Botti, e tutto lo staff medico per aver accolto con tanto entusiasmo il mio progetto. Il "sottomarino Gaslini" è pronto per la partenza: bambini, anzi piccoli Capitani, benvenuti a bordo di un sogno! Un sogno tutto a colori, tutto per voi!" ha dichiarato Silvio Irilli, artista e fondatore di Ospedali Dipinti.

L’inaugurazione è stata una festa pensata interamente per i piccoli pazienti, grazie al contributo dei piloti Vanni Oddera e Manuel Reggiani che, con le moto d'acqua offerte da Maremoto hanno regalato un’emozione unica a tanti piccoli pazienti, con il prezioso supporto dei volontari delle associazioni Il Porto dei Piccoli e Il Sogno di Tommy. L'intera giornata è stata accompagnata dalla musica e dalle interviste di Radio fra le Note di Don Roberto Fiscer.

A portare un ulteriore momento di felicità durante la giornata ci ha pensato Tonitto 1939, azienda ligure produttrice di gelati e sorbetti, che ha donato circa 700 Stecchi Sorbetto a tutti i piccoli pazienti dell’Istituto. "Il Gaslini è un’eccellenza italiana e del nostro territorio, per questo siamo felici di poter dare il nostro contributo con la consegna dei nostri stecchi, portando un sorriso a tutti i bambini, in questo primo momento di collaborazione, che ci riempie d’orgoglio" sottolinea Luca Dovo, Ad Tonitto 1939.