Il nome 'Gaslini' per la stazioni di Sturla e Quarto, il consiglio comunale approva

Il consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione, presentata dalla consigliera di Fratelli d'Italia Laura Gaggero, per aggiungere la dicitura 'Gaslini' alle fermate delle stazioni di Stula e Quarto dei Mille. Nel documento viene spiegato che "bambini e famiglie arrivano da tutta Italia e anche da paesi esteri con l'aereo e dovendo spesso rimanere in città per le cure utilizzano hotel, appartamenti e strutture ricettive ubicate per lo più nei quartieri di Sturla e Quarto".

L'obiettivo della mozione è facilitare il raggiungimento dell’ospedale richiedendo a Trenitalia di inserire la denominazione Gaslini nelle due fermate che distano circa un chilometro, migliorando anche le indicazioni di percorso dalle stazioni di Sturla e Quarto, integrando la segnaletica verticale già presente e la reperibilità di servizi bus e taxi dalle due stazioni ferroviarie, valutando la predisposizione di un servizio tipo drin bus dalle o di una speciale convenzione con il servizio taxi, ulteriore rispetto a quanto già esistente.

Sulla stessa sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo dalla consigliera di Azione del gruppo misto Cristina Lodi che impegna sindaco e Giunta: "A sollecitare il Municipio levante affinché venga istituito e convocato nel più breve tempo possibile l’osservatorio, al fine di costruire un confronto continuativo e reciproco con la cittadinanza"; il secondo dal consigliere di Liguria al Centro Nicholas Gandolfo che impegna sindaco e Giunta: "A prevedere nel prossimo piano triennale l’inserimento della voce di spesa 'rifacimento stradale di via Redipuglia, via Sciaccaluga, via Giovanni Maggio', così da avere l’inizio dei lavori verso la conclusione e la realizzazione del nuovo Padiglione per garantire maggiore sicurezza presso le strade che conducono al Gaslini".

Procedono infatti i lavori per il nuovo padiglione zero dell'ospedale Gaslini, giovedì 11 luglio è anche scattata un'ordinanza comunale che prevedere modifiche alla viabilità nella zona tra via Redipuglia, largo Paolo Tolentino e Largo Francesco Cattanei (a questo link tutti i dettagli).

