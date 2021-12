Un'infermiera del Gaslini alla presidenza dell’Italian Resuscitation Council, è la prima volta

Per la prima volta la presidenza dell’Italian Resuscitation Council è andata a una infermiera, si tratta della dottoressa Silvia Scelsi, dirigente del dipartimento delle professioni sanitarie, che conta circa 1400 operatori, presso l’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova, dal 2016. L'Italian Resuscitation Council è nato nel 1994 con lo scopo primario di diffondere la cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in Italia, con sede a Bologna. In precedenza responsabile dell’Uoc servizio regionale dell’assistenza infermieristica dell’Azienda regionale emergenza sanitaria (Ares) 118 Lazio, Scelsi ricopre attualmente anche la carica di presidente Aniarti (Associazione nazionale infermieri di area critica) per il triennio 2020-2022.

Il direttore generale del Gaslini Renato Botti ha commentato: "Per la prima volta questa carica è stata assegnata a una infermiera: non poteva che essere un’infermiera del Gaslini. Siamo orgogliosi di avere tra i nostri dirigenti una professionista dalle grandi capacità organizzative e umane. La qualità dell’assistenza infermieristica è da sempre fiore all’occhiello dell’offerta sanitaria del nostro policlinico scientifico pediatrico e questa nomina è un’ulteriore conferma del grande lavoro di squadra portato avanti per rendere l’ospedale sempre più efficiente e a misura di bambino".



Silvia Scelsi, laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche con lode alla Cattolica di Roma, ha conseguito sempre con lode la qualifica di dirigente dell’assistenza infermieristica e si è formata come istruttore, direttore ed educatore dei corsi di rianimazione presso l’Italian Resuscitation Council, ha inoltre conseguito il certificato di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva con lode. Oltre al grande impegno presso il Gaslini, è docente presso diverse Università italiane come l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università la Sapienza e presso l’Università degli Studi di Genova in infermieristica clinica e infermieristica in area critica.

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti si è complimentato con Silvia Scelsi: "Rivolgo alla dottoressa Scelsi, nominata presidente dell’Italian Resuscitation Council, le congratulazioni mie e di tutta la Giunta. Il nuovo incarico conferma quanto il Gaslini sia apprezzato in tutta Italia non solo per la qualità delle cure che garantisce ai piccoli pazienti ma per la capacità di ‘prendersi cura’ di loro e delle loro famiglie. Siamo orgogliosi di lei e di tutti i professionisti del nostro ospedale pediatrico, che portano alto il nome di Genova e della Liguria a livello nazionale e nel mondo".