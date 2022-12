Gimme five torna al Gaslini: il Porto dei piccoli riprende le attività assistite con gli animali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

A partire da giovedì 24 novembre è tornato all’Istituto Giannina Gaslini di Genova il progetto Gimme Five, iniziativa speciale di Attività Assistita con gli Animali (AAA) ideata e progettata dall’Associazione Il Porto dei piccoli. I primi reparti coinvolti saranno riabilitazione, clinica pediatrica, neuropsichiatria infantile e malattie muscolari.

La relazione positiva con un animale aiuta i bambini a sviluppare e a migliorare le interazioni sociali, ne incrementa le abilità interpersonali, l’empatia e la fiducia nell’altro, ne attenua l’aggressività e gli stati depressivi, ne riduce l’ansia e lo stress.

Gimme five nasce nel 2016 nel reparto di neuropsichiatria dell’Istituto Gaslini e, dopo un’interruzione di due anni dovuta alla pandemia e un’inedita edizione realizzata da remoto, riprende con l’obiettivo di diventare un progetto continuativo. Le iniziative dell’Associazione, fondata da Gloria Camurati Leonardi, propongono attività ludico-ricreative realizzate da giovani professionisti che non si limitano a stimolare la curiosità e la fantasia dei bambini, ma favoriscono anche la loro capacità di apprendimento. Per seguire le attività dell'Associazione: https://www.ilportodeipiccoli.org/