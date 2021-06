Gaslini, operato bimbo greco di 4 anni affetto da rara forma di epilessia

Il piccolo è arrivato dalla Grecia per essere sottoposto a un intervento chirurgico mini-invasivo dagli specialisti dell’ospedale pediatrico

È arrivato dalla Grecia per affidarsi alle cure degli specialisti dell’Istituto Giannina Gaslini, che lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico micro-invasivo per curare una rata forma di epilessia.

Oggi il bambino, 4 anni, è stato dimesso ed è in buone condizioni di salute: a seguire il suo caso un’équipe multidisciplinare composta da neurochirurghi, neuroradiologi, neuropsichiatri infantili e anestesisti, che si sono concentrati su una particolare forma di epilessia detta “gelastica”, associata alla presenza di un amartoma ipotalamico, una malformazione dell’encefalo.

Il piccolo è stato operato il 17 giugno: “Il paziente è stato seguito inizialmente presso le strutture sanitarie del paese di origine, la Grecia - ha spiegato Gianluca Piatelli, direttore della UOC Neurochirurgia del Gaslini - La famiglia, dopo aver eseguito ricerche riguardo alla possibilità di eseguire un trattamento chirurgico mini-invasivo, si è rivolta all’unità operativa di Neurochirurgia del Gaslini, avendo appreso che il nostro centro è attualmente leader europeo nel trattamento chirurgico mini-invasivo dell’amartoma ipotalamico mediante termoterapia interstiziale laser stereotassica RM-guidata e che tale trattamento non era praticabile nel proprio Paese”

Questa terapia era stata applicata per la prima volta in Italia proprio al Gaslini, circa un anno fa: si tratta di una tecnica mini-invasiva per curare una particolare forma di epilessia farmacoresistente, gravemente invalidante, caratterizzata da crisi cosiddette "gelastiche" (crisi incoercibili di riso), causate da una lesione malformativa cerebrale profonda, denominata "amartoma ipotalamico”, che spesso causa anche pubertà precoce.

“Si tratta di un approccio innovativo ed altamente efficace - ha aggiunto Piatelli - in quanto consente di risolvere la problematica del bambino minimizzando i rischi legati ad approcci chirurgici tradizionali, notoriamente più invasivi”.

La UOC Neurochirurgia Pediatrica dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova ha attivato, da alcuni anni, un programma clinico-scientifico interdisciplinare sul trattamento neurochirurgico dei bambini affetti da epilessia farmacoresistente. Il team è composto da specialisti neuropsichiatri infantili, neuroradiologi, neurochirurghi, neurofisiologi, medici nucleari e neuropatologi, che hanno il compito di valutare e selezionare i pazienti candidati al trattamento neurochirurgico, classicamente definito come "Chirurgia dell'Epilessia".

“A oggi al Gaslini sono stati trattati con questa tecnica circa 120 pazienti, con una percentuale di successo (cioè, di libertà dalle crisi epilettiche) intorno all'80%”, ha aggiunto il dottor Alessandro Consales, neurochirurgo Responsabile del Programma di Chirurgia dell'Epilessia dell’UOC Neurochirurgia dellGaslini.

“Siamo sempre più orgogliosi del nostro ospedale - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - e il nostro ringraziamento va a tutti i professionisti che ogni giorno si prendono cura dei piccoli pazienti ricoverati”.